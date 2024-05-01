×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Görüntüsü oraya çıktı... Evinde fenalaşan genç hastanede ölmüştü! Hafif ticari aracın üzerinde seyahat etmiş

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Serdar Acar#Bipolar Bozukluk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 16:57

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar (19), fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acar'ın 9 gün önce hafif ticari aracın üzerinde seyahat ettiği anların cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İddiaya göre, uyuşturucu madde bağımlısı ve bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen yüzde 50 zihinsel engelli Serdar Acar, dün saat 22.30 sıralarında Buca ilçesine bağlı Ufuk Mahallesi 908 Sokak'taki evinde fenalaştı.

Görüntüsü oraya çıktı... Evinde fenalaşan genç hastanede ölmüştü Hafif ticari aracın üzerinde seyahat etmiş

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Acar, sağlık ekipleri tarafından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Acar’ın cenazesi, otopsi sonrasında ailesine teslim edildi. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen Acar'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

Haberin Devamı

Görüntüsü oraya çıktı... Evinde fenalaşan genç hastanede ölmüştü Hafif ticari aracın üzerinde seyahat etmiş

Acar'ın 9 gün önce bir hafif ticari araç üzerinde yarı çıplak olarak yolculuk yaptığı ortaya çıktı. O anlar, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Öte yandan, Acar'ın sanayi sitesinde bazı otomobillere saldırdığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği de tespit edildi.

Görüntüsü oraya çıktı... Evinde fenalaşan genç hastanede ölmüştü Hafif ticari aracın üzerinde seyahat etmiş

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Serdar Acar#Bipolar Bozukluk

BAKMADAN GEÇME!