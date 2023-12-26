Görüntüsü birebir aynı, ayırt etmesi çok zor! 'Hayvan yemini' kestane diye satıyorlar... Pazarlarda Çin kestanesi denetimi

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Kış aylarında çokça tüketilen kestane satışları başladı. Ancak bu yıl ülkemizde kestanenin az bulunması ve yüksek fiyatla satışı yapılması nedeniyle ithal kestanelerin satışı da arttı. Hayvan yemi olarak ithal edilen Çin kestanelerinin son günlerde pazarlarda satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.

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Pazar alanından yerli kestaneden daha büyük ve ucuza satıldığı için bir kestane tezgahından şüphelenen zabıta ekipleri, numune alınması için durumu Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Pazar alanına gelen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kestane tezgahından incelenmek üzere numune aldı. Alınan numunelerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarlarında inceleneceği öğrenildi. İnceleme sonuçlanana kadar Esenler Belediyesi'nin yediemin deposunda muhafaza edilecek olan ürünlerin Çin malı çıkması durumunda imha edileceği, kurallara uygun çıkması durumunda ise satıcıya iade edileceği öğrenildi.

"FİYATI UYGUN VE İRİ TANELİ OLMASI ŞÜPHELERİMİZİ ARTTIRIR"

Esenler Belediyesi Zabıta Bölge Amiri Savaş Mazlum, "Çin malı kestanelerin özellikle tespit ederken yaptığımız çalışma, büyük iri taneli olması ve fiyatının uygun olması. Fiyatı uygun ve iri taneli olması şüphelerimizi arttırır. Arttırdığı zaman Esenler Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerini belirtilen adrese çağırarak inceleme yapmalarını istiyoruz.

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Onlar inceleme yapıyor. İncelemenin ardından buradaki kestanenin Çin malı olduğu tespit edilirse, ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılarak buradaki bütün mallar imha edilmek üzere tarafımızca alınır. Etiketinde Yalova yazıyor, bunun için de Yalova olmağı tespit edilirse, tüketiciyi yanıltmaktan ayrı bir işlem yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"YERLİ OLMASA BURAYA GETİRMEYİZ, BİZ DE İNSANIZ"

Satış yaptığı kestanelerin Çin malı olmasından şüphelenilen ve ürünleri yediemin deposuna kaldırılan satıcı Hatice Kılıç ise, "Bu yerli bir kestane, yerli olmasa biz buraya getirmeyiz, biz de insanız. 100 liraya aldık, 20 lira karla satıyoruz. Çin malı kestaneyi duyduk ama nasıl ayırt ediliyor onu bilemiyorum" dedi.

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"FİYATI UYGUN AMA BU ANCAK HAYVANLARA VERİLİR"

Pazar alışverişi yapan Hamiyet Gülse, "Buradaki kestaneler hiç de Yalova kestanesine benzemiyor. Bizim kestanemiz benim bildiğim biraz daha küçük olur. 120 liraya satıyor, şu an kestanenin 120 lira olmaması lazım. Cumartesi pazarından daha küçüğünü 200 liradan almıştım. Fiyatı uygun ama bu ancak hayvanlara verilir." diye konuştu.

"BENİM GİBİ BİLMEYEN İNSANLAR BUNLARI ALIP YER"

Bir diğer müşteri Ayhan Dalgalı, "Çin kestanesini, duymadım. Zaten ne geliyorsa Çin'den geliyor nedense. Bu Çin kestanesiyse, aynı yerli kestaneler gibi, ayırt edemiyorum. Benim gibi bilmeyen insanlar bunları tezgahlarda görüp, yerli kestane gibi alır. Poşete koyup götürür, yer, sonra Allah muhafaza" ifadelerini kullandı.

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