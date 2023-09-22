Görüntülere tepki yağmıştı: Metrobüs yoluna duba deviren sürücü yakalandı

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Sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere'de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100'de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görülüyordu. Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu tespit edildi.

Şüpheli hakkında “trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme" suçundan 1979 lira “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

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SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

A.A.'nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı. A.A.'nın sürücü belgesine de el konduğu belirtildi. A.A'nın ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği kaydedildi.