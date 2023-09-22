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Görüntülere tepki yağmıştı: Metrobüs yoluna duba deviren sürücü yakalandı

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#Metrobüs#Duba#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 17:42

D100 Karayolu Esenyurt Haramidere mevkii Edirne istikametinde metrobüs yolunda yapılan çalışma sebebiyle metrobüs için ayrılan şeritteki dubaları deviren sürücü gözaltına alındı A.A. adlı sürücüye toplam 2 bin 415 lira da ceza kesildi.

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Sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere'de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100'de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görülüyordu. Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu tespit edildi.

Görüntülere tepki yağmıştı: Metrobüs yoluna duba deviren sürücü yakalandı

Şüpheli hakkında “trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme" suçundan 1979 lira “şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

Görüntülere tepki yağmıştı: Metrobüs yoluna duba deviren sürücü yakalandı

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SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

A.A.'nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı. A.A.'nın sürücü belgesine de el konduğu belirtildi. A.A'nın ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği kaydedildi.

Görüntülere tepki yağmıştı: Metrobüs yoluna duba deviren sürücü yakalandı

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#Metrobüs#Duba#Trafik

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