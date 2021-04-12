MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGörüntüler Türkiye'nin kanını dondurmuştu! İbrahim Zarap hakim karşısında
GeriGündem Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurmuştu! İbrahim Zarap hakim karşısında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurmuştu! İbrahim Zarap hakim karşısında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görüntüler Türkiye'nin kanını dondurmuştu! İbrahim Zarap hakim karşısında

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Emriye M. ile babası, annesi, kız kardeşi, avukatları, sanık avukatı ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Sanık İbrahim Zarap, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

OLAY

Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Mart'ta gece İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için buluştuğu eski eşi Emriye M'yi darbetmişti. Başında ve yüzünde ezikler oluşan Emriye M. hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan Zarap "kasten öldürmeye teşebbüs"ten tutuklanmıştı. Eşinden yaklaşık 3 yıl önce boşandığı öğrenilen kadının cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çocuğunun gözü önünde darbedilmesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Eski eşini daha önce de darbettiği ve bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim Zarap'ın yaralama suçundan da yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi