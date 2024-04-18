Görüntüler tepki çekti... Restoranda üniformalı servise 3 gözaltı

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Sosyal medya kullanıcıları “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” yorumları yaparak olaya tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan Yusuf J. gözaltına alındı. İşletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R. ve H.M.Y.A isimli yabancı uyruklu şahısların da sınırdışı işlemleri başlatıldı. İşyerinin ‘Turizm İşletme Belgesi’ iptal edildi.