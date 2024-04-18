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Görüntüler tepki çekti... Restoranda üniformalı servise 3 gözaltı

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#İSTANBUL#Beyoğlu#Üniformalı Servis
Görüntüler tepki çekti... Restoranda üniformalı servise 3 gözaltı
Ali Rıza Akbulut
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki lüks bir restoranda, restoran şefi Yusuf J.’nin askeri üniforma ile müşterilere servis yaptığı görüntüler, sosyal medyada infial yarattı.

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Sosyal medya kullanıcıları “İstanbul’da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar” yorumları yaparak olaya tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyadaki paylaşımların ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan Yusuf J. gözaltına alındı. İşletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R. ve H.M.Y.A isimli yabancı uyruklu şahısların da sınırdışı işlemleri başlatıldı. İşyerinin ‘Turizm İşletme Belgesi’ iptal edildi.

 

 
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#İSTANBUL#Beyoğlu#Üniformalı Servis

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