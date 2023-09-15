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Görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti: Havaya ateş açan gelinin kardeşi gözaltına alındı

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#TRABZON#Sürmene#Düğün
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 17:57

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, gelin alma merasiminde, tabancayla havaya ateş eden gelinin erkek kardeşi T.C.D. (21), görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, dün Sürmene ilçesi Yeniay Mahallesi Baştımar mevkisinde meydana geldi. Düğün öncesi gelin alma töreninde gelinle birlikte evden çıkan erkek kardeşi T.C.D. tabancayla art arda havaya ateş etti.

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmayla T.C.D., gözaltına alındı.

Evindeki aramada, olayda kullandığı kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli hakkında, 'Genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Bu arada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde meşalelerle evden çıkan gelini bekleyen çevredekilerin de tabancayla havaya ateş ettiği görüldü. 

 

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#TRABZON#Sürmene#Düğün

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