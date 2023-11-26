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Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı! Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

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#İstanbul#Güngören#Diş Tedavisi
Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 13:22

Güngören’de dişi için yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimine saldıran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli yaralama, tehdit, mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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Olay, Güngören Mahallesi Ayazma Caddesi’nde bir diş kliniğinde meydana gelmişti. Okan Kocaöz diş ağrısı şikayetiyle 11 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında diş Hekimi P. C.'nin kliniğine gitmişti. Diş hekimi P.C., Okan Kocaöz'ün dişine iğne yaparak müdahalede bulunmuştu.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

İğnenin ardından dudağının uyuştuğunu söyleyen Kocaöz, klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başlamıştı. Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrılmıştı.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

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Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirlemişti.

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Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık, uyuşturucu madde olmak üzere 18 suç kaydının olduğu da tespit edilmişti.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın sabit bir adresinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şüphelinin bulunabileceği yerler değerlendirilerek kontrol edildi.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

Şüphelinin Fatih ilçesi Balat bölesinde olduğunu tespit eden polis ekipleri, 25 Kasım’da saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından yaralama, tehdit, mala zarar verme suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Görüntüler sosyal medyada tepki toplamıştı Diş hekimine saldıran şahıs yakalandı

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#İstanbul#Güngören#Diş Tedavisi

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