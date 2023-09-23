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Görüntüler polisi harekete geçirdi... Konvoyda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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#Maltepe#Sünnet Düğünü#Konvoy
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 09:32

İstanbul Maltepe'de M.Ç. sünnet düğünü konvoyunda otomobilin içinden silahla havaya ateş açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde sünnet düğünü konvoyu yapan gruptaki bir kişi arabanın içinden havaya peş peşe ateş açtı. O anların sosyal medya yayılmasıyla polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda havaya ateş açan kişinin M.Ç. (42) olduğunu tespit etti.

Havaya kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirlenen M.Ç., 22 Eylül Cuma günü Maltepe'de yakalandı. M.Ç. yakalanırken olayda kullandığı kurusıkı tabancada yanında bulundu.

Şüphelinin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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#Maltepe#Sünnet Düğünü#Konvoy

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