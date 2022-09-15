Görme engelliler için geliştirdi... Melis'in gözlüğü ışık oldu

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ABD’deki Brown Üniversitesi’nden tam burslu olarak mezun olan 25 yaşındaki Melis Gökalp, gelişmiş ülkelerin dijital sağlık sistemlerini tasarlayan InterSystems adlı şirkette çalışmaya başladı. Burada 2019-2021 yılları arasında geliştirilen görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak asistan gözlüğün yazılımını yapan Gökalp, çığır açan buluşu şöyle anlattı:

EŞYANIN YERİNİ SÖYLÜYOR

“Üzerinde kamera olan bir gözlük düşünün. Bu gözlük güçlü bir bilgisayara bağlı. Gözlüğün üzerindeki sensörler, görme engelli birine önündeki nesnelerin ne olduğunu tanımlıyor ve kulaklıkla söylüyor. Görme engelli birey bu gözlüğe sesle komut verebiliyor. Gözlüğün yapabildikleri bununla sınırlı değil. Eşya bulma modunda gözlüğe ‘Anahtarlarım nerede?’ diye sorabiliyorsunuz, o da size etrafındaki anahtarların yerini tarif ediyor. Renk söyleme fonksiyonunda parmak ucunuzla işaret ettiğiniz bir objenin rengini söylüyor.

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Kodlamayla Brown Üniversitesi’nde tanışan Melis Gökalp, Slav kültürünün incelendiği sosyoloji alanında da eğitim aldı.

KARŞIDAN GELENİ TANIYOR

Yüz tanıma modunda ise önceden tanımlanmış insanların isimlerini ve temel bilgilerini gördüğü anda kullanıcısına aktarıyor. Karşıdan bir arkadaşı geliyorsa gözlük görme engelli bireye bunu haber verebiliyor. Projeye obje tanıma ve bulma, yüz tanıma özelliklerini kazandıran yazılımı ben hazırladım. Yüz ve obje tanımada gözlüğün başarı oranı yüzde 100’e yakın. Bu nedenle araştırma ödülü de aldım. Gözlükten 6 adet prototip üretildi, şimdi klinik çalışmalarla Rhode Island Veterans Hospital’da test ediliyor.”

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E-NABIZ BÜYÜK KONFOR

Çalıştığı InterSystems isimli yazılım şirketinin Pentagon gibi korunduğunu söyleyen Melis Gökalp, “InterSystems, Türkiye’deki e-Nabız benzeri sistemlerle çok sayıda ülkeye hizmet veriyor. Pandemi çıktığında Çin ve İtalya’ya hızlıca kurulan hastaneler için yazılım sistemini biz hazırladık. Birleşik Krallık, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin sağlık sistemlerinin de yazılımlarını hazırlamakta çalıştım. Doktor olan babam yıllar önce hasta takibi için çok kötü bir yazılım kullanırdı. Ondan öncesinde ise doktor ofislerinde dağ gibi dosyalar bulunurdu. e-Nabız, sağlık alanında büyük bir konfor ve güvenlik sağladı” diyor.

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Renkli görüntü (Nesneleri tanımlamak için)

HÜRRİYET İLHAM VERDİ

Çocuk doktoru Ahmet Gökalp ile müzik öğretmeni Aşkın Gökalp’in tek çocuğu olan Melis, 7 Haziran 2008’de, 11 yaşında, 6’ncı sınıf öğrencisiyken Hürriyet gazetesinde, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan ve törende 8 bin kişinin önünde konuşma yapan Can Yeğinsu’nun haberinden etkilendi. Eski ABD Devlet Başkanı Barack Obama’nın da aynı okulun aynı fakültesinden mezun olduğunu ve aynı kürsüde konuşma yaptığını okudu. O andan itibaren başarılı bir kariyer hayali kurmaya başlayan Gökalp, dönüm noktasını şöyle anlatıyor; “Birinci sınıfta okuma yazmayı çok geç öğrenmiştim. Hatta ailem rehberlik desteği aldırmıştı. Hürriyet gazetesinde Can Yeğinsu’nun başarı hikâyesini okuduğum gün, ‘Ben de iyi yerlere gelmek için çok ders çalışmalıyım’ dedim ve iki yıl sonra SBS’de Türkiye birincisi oldum. Sonra tam burslu olarak Koç Lisesi ve yine tam burslu Brown Üniversitesi yılları geldi.”

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