Gençlere büyük fırsat! Bakan Kurum merak edilen soruları yanıtladı

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Tarihi konut kampanyası devreye girdi. Ülke genelinde 5 yılda 500 bin konut, 250 bin altyapılı arsa, 50 bin işyeri satışa çıkacak. İlk etapta ise 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa ve 10 bin işyeri projeleri hayata geçecek.

Projelerden dar gelirli vatandaşın faydalanması için başvuru yapanlara evinin olmaması şartı getirildi ve gelir sınırı belirlendi. İstanbul’da hane geliri 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL altında olanlar bu konutlara başvuru yapabilecek. Şartların belirlenmesinden sonra ailesiyle yaşayan gençlerin büyük kısmı koşulları sağlayamayacağını düşünse de müjde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

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GENCİN GELİRİ DİKKATE ALINACAK

Sosyal konut projesinin detaylarını anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, 18 yaşından büyük gençleri, ailesiyle yaşasa da ayrı değerlendirdiklerini açıkladı. Kurum, “18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli” ifadelerini kullandı. Bu durumda anne baba geliri söz gelimi 30-40 bin lira olan bir genç, kendi geliri İstanbul’da 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL altında ise başvuru yapacak. Anne babanın ev sahipliği durumu değil, gencin kendi durumu dikkate alınacak. Eğer üzerine bir tapu kaydı yoksa tarihi fırsattan o da faydalanacak.

50 BİN KONTENJAN

Sosyal konut projelerinde emekli, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılıyor. Bu yıl ise ilk kez gençler de listeye eklendi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Kurum, “Ayırmış olduğumuz kontenjanlarla birlikte, pozitif ayrımcılık olarak ifade ettiğimiz kontenjan sıralamamız şöyle; Şehit ve gazi ailelerimiz için 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Engelli kardeşlerimize yine aynı şekilde 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Emeklilerimize ve gençlerimize de 50’şer bin konut kontenjanı bu proje kapsamında sunuyoruz. Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel bir konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Başvuru için 18 yaşı kıstasımız var” şeklinde konuştu.

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YENİ KAMPANYA EKİMDE BAŞLIYOR

Bakan Murat Kurum, dar gelirli için sosyal konut üretilirken, orta ve orta üstü gelir grubu için de çalışıldığını belirtti ve şunları söyledi: “TOKi sosyal konutun, Emlak Konut GYO orta gelirlinin lokomotifi. Sosyal konut projemiz başladı, ekim ayında da Emlak Konut öncülüğünde, özel sektörün de dahil olacağı bir konut kampanyası hazırlıyoruz. 2 treni de raylara koyduk. Bu kampanya ile orta ve orta üstü gelir grubundaki vatandaşlarımız konuta daha kolay ulaşabilecek.” Kampanya ile konut kredi faizlerinin ve peşinat tutarının düşürülmesi bekleniyor.

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SOSYAL KONUTA TALEP YAĞDI

Önceki gün açıklanan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesinden sonra TOKİ’nin sosyal medya hesaplarına ve çağrı merkezine soru yağdı. Dün de bankaların önünde başvuru için uzun kuyruklar oluştu.

Bakan Kurum, “Açıkladığımız andan beri telefonlarımız susmadı. 81 ilde proje büyük heyecan oluşturdu” dedi. Dün akşam Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olan Bakan Kurum, dev sosyal konut projesi hakkında tüm detayları paylaştı. Bakan Kurum, konutlar için başvuruların 785 bini geçtiğini söyledi. Geceyarısına doğru da İletişim Başkanlığı sayının 865 bini bulduğunu açıkladı. Başvuru için bankalara gidenler, heyecanlı olduklarını ifade etti. Kampanyayı ‘Büyük fırsat’ olarak değerlendiren vatandaşlar, taksitlerinin uygun olduğuna dikkat çekti.

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İŞTE MERAK EDİLENLER

- Kimler başvuru yapabiliyor?

Konut, arsa ve işyeri için TC vatandaşı olmak şart. Konuta başvuru yapacak ailenin evinin olmaması, İstanbul’da 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL hane gelirini aşmaması gerekli. Arsa alacak hanelerin konut, işyeri ve arsası olmamalı ve gelir sınırı aşılmamalı. İşyeri için de, aile adına işyeri olmaması şartı aranırken, ustalık, işyeri açma, vergi mükellefi belgelerini de sunmak gerekli.

Bakan Kurum, Ahmet Hakan'a kampanyayı anlattı

- Başvurular hangi illere olabilir?

Kişilerin başvuru yapacakları ilde bir yıl ikamet şartı var. Bunun dışında ise nüfusa kayıtlı oldukları illere yani memleketlerine de başvuru yapabilecekler.

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- Başvurular ne zamana kadar sürecek?

Konut için başvuru süreci dün başladı, 31 Ekim gün sonuna kadar sürecek. E-devlet’teki yoğunluğu hafifletmek için bu hafta TC kimlik numarasının son hanesine göre başvurular alınıyor. Buna göre kimlik numarasının sonu 0 olanlardan dün başvuru alındı. Kimlik numarasının sonu 2 olanlar bugün, 4 olanlar yarın, 6 olanlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olanlar 18 Eylül Pazar başvuru yapabilecek. 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmadan başvurular alınacak. Arsa ve sanayi işyeri için başvurular ise 10 Ekim’de başlayıp, 7 Kasım’a kadar devam edecek. İstanbul’da arsa ve işyeri satışı olmayacak.

- Aileden hisseli mülk sahibi olanlar başvurabilir mi?

Bir mülkte hisse sahibi olmak başvuruya engel değil. Tek şart üzerine ev, arsa ve iş yeri tapusu olmaması.

- Başvuru nereye yapılacak?

Konutlar için Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile başvuru yapılacak. Başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak. İşyeri için E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden talep toplanacak. İşyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. Altyapılı konut arsası için vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerinden başvuru yapacak. Başvuru bedeli olarak da 500 TL ödenecek.

- Kuralar ne zaman çekilecek?

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğine kadar tüm kuralar tamamlanacak. Kuralar noter huzurunda, vatandaşların katılımıyla çekilecek.

- Kura çıkmazsa başvuru bedeli iade edilecek mi?

Tüm kategorilerde başvuru bedeli kuranın çıkmaması durumunda iade edilecek.

- Hak sahibi olan vatandaş peşinatı ve taksitleri ne zaman ödemeye başlayacak?

Kuralar çekilip hak sahipleri belli olduktan sonra sözleşme aşamasına gelinecek. Bu aşamada peşinat ödenecek ve taksitler başlayacak. Sözleşme aşamasına gelindiğinde inşaat ilerlediği için vatandaş yaklaşık 1 yıl taksit sonrası evini teslim alabilecek.

- Konut alan vatandaşın taksit tutarı sabit mi kalacak?

Taksitler genel TOKİ ödemelerinde olduğu gibi 6 ayda bir yapılan memur maaş artış oranına endeksli. Devlet burada devreye girerek oran belirliyor. Örneğin bu yıl memur maaş artışı toplamda yüzde 80 olduğu belirtilirken, buna karşılık TOKİ ödemelerinde zam oranının yüzde 25 olduğu ifade edildi. Yani kamu, vatandaşı korumak için memur maaş artış oranının da altında taksit artışı yapabilecek.

- Peşinat ne kadar olacak, kaç ay vade imkânı sağlanacak?

Yüzde 10 peşinat ödenecek. Konutta 240 ay, işyeri ve arsada 120 ay vade imkânı sağlanacak. Arsada faizsiz ödeme yapılacak.

- Peşinat ödemesi için kamu bankaları destek sunacak mı?

Daha önce kamu bankalarının TOKİ’den ev alanlara peşinat ödemelerinde imkânlar oluşturduğu belirtilirken, yine tüketici kredisi gibi sistemlerin olması bekleniyor.

- Konutlar ne zaman teslim edilecek?

Önce etaplar halinde bütün ihaleler gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 13 bin konutun ihale süreci tamamlandı. Projelerin inşasına ekim ayında başlanılması ve yaklaşık 2 yılda teslim edilmesi planlanıyor.

- Konut sahibi olan evini dilediğinde satıp kiraya verebilecek mi?

Ödemeler tamamlanmadan evi satma hakkı verilmiyor. Ancak kiraya veriliyor.

- Arsa alan vatandaş istediğinde evini yaptırabilecek mi?

Arsalar için sözleşme imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım süresi var. Eğer altyapı kaynaklı sorun varsa ek süre tanınacak.