‘0’ araçlar artık ikinci el değil

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İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışına 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşulu getirilmişti. Bu koşulu sağlamadan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yasaklanmış, 16 Ağustos’tan önce tescil edilmiş araçları olanlara ise 1 ay süre tanınmıştı. İşte bu sürenin dolmasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı, bu kurala uymayanları tespite yönelik 15 Eylül itibarıyla 3 ayaklı denetime başlattığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Denetimler üç farklı kanal üzerinden yapılacaktır. Birincisi; Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla birlikte Ticaret Bakanlığı’na iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecektir. Pazarlama ve satış kısıtlaması dâhilindeki her bir satışa doğrudan idari para cezası uygulanacaktır.

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RAPORSUZ SATIŞ YOK

Satış kayıtları üzerinden yapılan denetimlerde ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü de kontrol edilecektir. Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığınca yapılacak denetimler kapsamında bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacaktır.

İŞYERİ DENETİMİ

İkinci olarak 15 Eylül 2022 tarihi sonrasında Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde işyeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek. Kısıtlama kapsamındaki taşıtların satış veya pazarlamasının yapıldığına yönelik şikâyetler kapsamında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından doğrudan iş yeri denetimleri gerçekleştirilecek. Bu taşıtların pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespiti halinde her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

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İLAN SİTELERİ TAKİPTE

Üçüncü kanal olarak ilan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri de takip edilecek. Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari faaliyet kapsamında satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak.

ŞAHISLARA DA SIKI DENETİM

Açıklamada şirketlerin tabi olduğu 6+6 uygulaması dışında şahıslara da sıkı takip yapılacağı kaydedilerek, “Ticari faaliyet kapsamında (bir takvim yılında 3’ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekâleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecektir. Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet kapsamında yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacaktır. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecektir” denildi.

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GALERİLERDE SON GÜN İNDİRİMİ

Araç ticareti yapanlara getirilen ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının son gününde, ellerinde sıfır otomobil bulunan oto galericiler, 6 ay 6 bin km şartına uymayan otomobilleri aldıkları fiyata ya da düşük bir kârla ellerinden çıkarma telaşına düştü. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Yeni çıkan 6 ay 6 bin kilometre genelgesinden dolayı biz sıfır araç satamayacağız. Bunları kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişiler alıp satıyor. Biz son 1 ayda bu tarzda elimizde bulunan araçları sattık. Bizler kâr olanlarından feragat edip elimizdeki o tarz araçların birçoğunu sattık” dedi.