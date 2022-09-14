Son dakika: Sosyal Konut Projesi... Büyükşehirlerde ev fiyatları ne kadar olacak? Bakan Kurum CNN Türk'te cevapladı

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İşte Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Sosyal Konut Projesine 705 bin başvuru oldu. Başvuru sürekli artıyor. TC numaraları sonu 0 olanlar başvurabiliyor. Milletimiz Yüzyılın Konut Kampanyasını bekliyordu. Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştı. Türkiye'den telefonlar yağdı. Milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Tüm dünya ülkelerinin sosyal bakış açısını kenara koyduğu günlerde müjde açıklanıyor ve tutara bakıldığında ciddi bir yatırım değeri gerekiyor.





Bu 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşlarına yapacakları, hem de istihdam açısından ortaya koymuş olduğu hedef. 5 yıllık 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyeri içerir bir proje açıklandı. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet işyerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.Yaptığımız yapacaklarımızın teminatı. 1 milyon 170 bin konut üretmiş bir TOKİ'miz var. Bu rakamlar bunu gösteriyor. Mazlum coğrafyada bile kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlk etabın maliyeti 422 milyar lira. Buradaki maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Yüzde 10 peşinat verilecek. Artış memur maaş katsayısına göre yapılıyor. Geçen sene toplam yüzde 80 artış geldi. Daha önce konut almış vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık. Vatandaşımızın üstesinden gelemeyeceği durumda aşağıya çekmeye talimatımız var. Bugün bir ihale yaptık. Konutun maliyeti 1 milyon lira üzerinde. Arsa bedeli eklendiğinde değişiyor. Yüzde 40 indirimle vatandaşımıza 608 bin liradan başlayan fiyatlarla veriyoruz.609 ilçede var. En fazla İstanbul'da var. 50 bin konut yapacağız. Büyük kısmını Avrupa yakasında yapacağız. 55'i Avrupa 45'i Anadolu yakasında diyebiliriz. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de sıkıntılı bir yerleşim var. Gecekondu en fazla olduğu şehirlerden birisi. Ankara'da 18 bin tane. İl bazında nüfus ağırlığına göre konutu eşit şekilde dağıtmış oluyoruz. Tüm illere gittim ve orada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda dağılımı yapmaya çalıştık.İlk defa bu projede gençlere kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaş arası başvurabiliyor. Aile gelirine bakmıyoruz. Kendi geliri 16 bin-18 binin altındaysa gençlerimiz başvurabilir. Güzel bir fırsat. Geleceğe umutla baksınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. İlk önce kontenjanlarımızın kuraları çekilecek, akabinde diğerlerinin kuraları çekilecek. Gençlerde hiçbir şartımız yok. Tek şartımız 18 bin TL İstanbul'da, diğer illerde 16 bin TL'yi geçmeyecek. Hane halkında anne-babanın geliri 18 bin TL'yi geçmeyecek. Gençler için de geçerli. Ayrı başvuruyorlarsa gençlerin gelirlerine bakmıyoruz. Gelirleri 18 bin TL'nin altında olması yeterli. Hane halkı da anne, baba ve 18 yaşından küçük çocukları kapsıyor. Ne bir şaibe ne bir usulsüzlük olmayacak. Şeffaf adaletli bir şekilde süreci yürütüyoruz, böyle de yürütmeye devam edeceğiz.İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak. Bu iller dışında diğer yerlerde fiyatlar açıklandığı gibi olacak. Bu fiyatlara vatandaşımız konut alabiliyor. Özel sektör tabi ki bu fiyata veremez. Biz bu projeyi sunarak hem ekonomiye destek olacağız, hem de konutlardaki fiyatları aşağı çekeceğiz. Biz TOKİ ile %8 ila %10 yapardık. 2009'da bunu artırdık, fiyatlarda hareketlenme gördüğümüz için. Yılda sosyal konut bazında 125 bin konut yapıyorsunuz. Ve bu oranı %20'ye çıkartıyoruz.Konut ve kira fiyatları aşağı gelecek. Tabii ki inşaat malzemelerindeki artış ve pandemiden dolayı tedarik söz konusu. Biz sabit tutsak bile bu vatandaşımız için önemli bir kazanımdır. %20 arzı sunarak vatandaşlarımızın alma şansını biraz da artıracağız.Yapılan tüm evler, tüm şehirlerde aynı olacak. Bölgesel değişiklikler bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenecek ama malzeme, kalite, taşı tüm illerimizde aynı olacak. Gelir kapısı olarak burayı kimseye sunamayız. Hiçbir şekilde satamazlar, devredemezler. Kirada bir sorun yok ama satamazlar.