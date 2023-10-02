Görevimiz yeni anayasa

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MECLİSİMİZ DİMDİK AYAKTA

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilki milli mücadelede, ikincisi 15 Temmuz’da olmak üzere iki defa gazilik payesiyle şereflenmiş. Darbelerden cuntalara nice badireleri atlatarak dimdik ayakta kalmış... Vesayetin tüm baskılarına rağmen daima milletin safında yer almayı başarmış bir kurum olarak tüm parlamentolar içinde özel bir yere sahip bulunduğuna inanıyorum. Milli mücadele gibi bir destanı; yokluklar, ihanetler, karanlık hesaplar içinde zafere ulaştıran Meclisimizin, bugün de Türkiye Yüzyılı’nın ufkunu aydınlatacağından şüphe duymuyorum.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Şimdi önümüzde yeni bir görev ve fırsat var. Ülkemizi, Cumhuriyet’in ilk yıllarının ardından tekrar yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmak. ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinin hakkını, ancak bu şekilde verebiliriz. Cumhurbaşkanı olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Türkiye’yi, darbe yönetiminin milletimizin sırtına sardığı anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin sorumluluğudur.

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100. YILI TAÇLANDIRALIM

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını yeni anayasayla taçlandıralım. Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk dönemindeki tecrübelerin ışığında ortaya çıkan iyileştirme ihtiyacını da, yeni anayasa çalışmaları kapsamında değerlendirebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Yeni anayasayla birlikte yönetim sistemi tartışmalarını ilanihaye sona erdirme imkânı bulacağız.





GÜVEN İKLİMİ BOZULMASIN

Türk ekonomisinin başarısının hepimizin hayat kalitesini yükselten, aksi durumun ise hepimize bedel ödeten bir tablo ortaya çıkardığını asla unutmamalıyız. Ekonominin ruhunu oluşturan güven ve istikrar iklimini bozacak her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız. Ülkemizi, küresel ekonominin içinden geçtiği şu fırtınalı atmosferden yara almadan sahil-i selâmete ulaştırmak, siyasetçiler olarak hepimizin milletimize karşı ortak mesuliyetidir.

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İŞBİRLİĞİ RUHU

Meclis çatısı altında ülkemize hizmet gayesiyle çalışan siyasi partilerin, 85 milyonun her bir ferdinin birikiminden istifade etmeye gayret edeceğiz. Meclisimizin yeni yasama yılının yeni bir işbirliği ruhuna kapı aralamasını ümit ediyorum.”

TERÖRÜN SON ÇIRPINIŞI

Erdoğan terörle mücadele konusunda şu mesajları verdi: “İçeride veya dışarıda son terörist de bertaraf edilene kadar, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah’tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

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BİR GECE ANSIZIN...

Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, “bir gece ansızın gelebiliriz” sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz.”

AB’YE: BİZ DE ANKARA KRİTERLERİYLE DEVAM EDERİZ

Biz AB’ye verdiğimiz her sözü tuttuk. “60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB’den herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa; siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri olarak bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. Eğer, artık iyice lafta kalan tam üyelik sürecini sonlandırmak gibi bir niyetleri varsa, kendi bilecekleri iştir. Biz demokrasi, adalet ve özgürlükler noktasında Kopenhag Kriterleri’ni gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz.

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AİHM KARARI: FETÖ’YE EKMEK ÇIKMAZ

Avrupa Konseyi’nin bir kurumu olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği son kararlar, adeta bardağı taşıran damla olmuştur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler. Maşeri vicdanda zaten mahkum olan FETÖ’cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye, bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri adım atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir.”

EMEKLİ SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin “Emeklilerin maaş zammıyla ilgili yıl sonundan önce ilerleme olur mu?” sorusuna “İnşallah” yanıtını verdi. Erdoğan, İçişleri Bakanlığı’na yönelik terör saldırısı sorusu üzerine, “İçişleri Bakanı görevini yaptı” dedi.

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MECLİS’TEN İLK GÜN NOTLARI

* Yasama yılı açılışı nedeniyle tüm milletvekilleri sıralarına kırmızı ve beyaz güllerden oluşan çiçek demetleri bırakıldı. Genel Kurul Salonuna ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Çok sayıda AK Partili milletvekili, Genel Başkan Bahçeli’nin yanına gelerek tokalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile kabine üyeleri, eski Meclis Başkanları, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisi oturumu locadan takip etti.

LOCADAN SELAM









* Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve bazı muhalefet liderleri özel oturumu locadan izledi. Kılıçdaroğlu locaya gelişinde kendisini alkışlayan CHP’li milletvekillerini selamladı. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmeye katılamadı.

* HDP’nin eski eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan Yeşil Sol Parti grubunun arka sıralarında oturdu.

AYAĞA KALKMADA FARKLI TAVIR

* Cumhurbaşkanı’nın Genel Kurul’a girişini AK Parti ve MHP milletvekilleri ayakta alkışlarla karşıladı. Saadet grubu ayağa kalktı ama alkışlamadı; CHP ve YSP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı. Bu sırada İYİ Parti grubunda farklı bir hareketlenme oldu. Erdoğan Genel Kurul’a girerken İYİ Parti grubu otururken, Ankara Milletvekili Adnan Beker ayağa kalktı ve partili arkadaşlarına da elleriyle “Ayağa kalkın” işareti yaptı. Beker’in bu tavrı üzerine grup yöneticileri dahil tüm İYİ Parti grubu ayağa kalktı.

ATATÜRK’TEN ALINTI

* Erdoğan konuşmasına, Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edildiği Meclis oturumundaki sözlerini tekrar ederek başlayıp “kurucu iradenin devam ettiğini” vurguladı. Kurtulmuş’un terörü lanetleyen sözleri de AK Partili ve MHP gruplarından alkışlarla karşılık gördü.

ÖZEL’İN JESTİ









* Erdoğan, 50 dakikalık konuşmasının ardından AK Parti ve MHP’lilerin alkışlarıyla salondan ayrıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere bir grup CHP milletvekili de Kılıçdaroğlu’nu alkışlarla locadan uğurladı.

ARKA ODA SOHBETİ

* Açılış konuşmasından sonra Erdoğan ve Bahçeli, Genel Kurul salonunda Başkanlık Divanı’na açılan arka odada kurmaylarıyla birlikte çay içerek sohbet ettiler.





ÖZGÜR ÖZEL’DEN BAHÇELİ’YE SELAM

* CHP’de genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis’in açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle selamlaşıp sohbet etti. Öte yandan Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını açıkladı. Resmi olarak istifa etmeyeceğini ancak kurultaya kadar yetkisini kullanmayacağını belirten Özel, “Kurultay bittikten sonra sayın genel başkan seçilemezse ben zaten hem genel başkan hem de grup başkanı olarak devam ederim. Genel başkan ile birlikte konuştuk, fikir birliğine vardık” dedi.

RENKLİ RESEPSİYON

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş, dün akşam Tören Salonu’nda yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda misafirlerini ağırladı. Resepsiyona kabine üyeleri, milletvekilleri, eski Meclis Başkanları ile eski bakanlar, parti yöneticileri, yüksek yargı, sivil ve askeri bürokrasinden üst düzey yetkililer, yabancı misyon temsilcileri yoğun katılım gösterdi.





HAYIRLARA VESİLE OLACAK

Resepsiyona katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerin, Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim’de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine “Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünün hatırlatması üzerine “O şarkı kulağınızda dursun diyor” ifadelerini kullandı.





Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan da, resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Bank Asya ve ByLock (Yüksel Yalçınkaya) kararına ilişkin sorusu üzerine “AİHM’in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye’de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz” dedi. Arslan AİHM’in Yalçınkaya kararının emsal bir karar olmadığını belirterek, 8 bin FETÖ dosyasını ilgilendirdiği yorumlarının doğru olmadığını sözlerine ekledi. Zühtü Arslan, Gezi Davası ile ilgili de “Ortada bir suç varsa bunun soruşturması olur. Soruşturuldu, bağımsız ve tarafsız yargı bir karar verdi. Bu karara hepimiz saygı duyacağız” diye konuştu.