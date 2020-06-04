‘Görevimiz evlere koli ve para göndermek değil’

İmamoğlu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderdiği yardım kolilerine itiraz eden Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, “Biz CHP’lilerin görevi eve koli göndermek, değildir” çıkışında bulundu. Sosyal medya platformundan Feyza Altun’a verdiği ve kendi resmi sosyal medya hesabında da yer verdiği röportajda Kerimoğlu’nun sözleri, kendi partisinde de şaşkınlık yarattı. Kerimoğlu, önceki gün canlı yayınlanan programda, “Biz CHP’lilerin görevi yoksulluğu yönetmek değildir. Biz CHP’lilerin görevi yoksullukla mücadele etmektir, yoksulluğu bitirmektir. Biz CHP’lilerin görevi eve koli göndermek, para göndermek, reçetesini tedarik etmek değildir. Kısacası üreten Türkiye’yi, yeniden fabrikalarını açan Türkiye’yi kurmaktır. Bizim sorumluluğumuz bu” diye konuştu.