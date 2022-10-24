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Görevi başında kalp krizi geçiren başçavuş son yolcuğuna uğurlandı

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#Turgay Keven#Safranbolu#Karabük
Görevi başında kalp krizi geçiren başçavuş son yolcuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 19:11

Karabük'te görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven için tören düzenlendi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgay Keven (42), görevi sırasında aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Keven, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görevi başında kalp krizi geçiren başçavuş son yolcuğuna uğurlandı

Türk bayrağına sarılı naaşı görev yaptığı Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına getirilen Keven için cenaze töreni düzenlendi. Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve askeri personelin katıldığı törenin ardından Keven’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.

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#Turgay Keven#Safranbolu#Karabük

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