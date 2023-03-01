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Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin, yeniden ifade verdi

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#BİLECİK#Belediye#Hukuk
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Şahin, yeniden ifade verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 13:48

BİLECİK'te rüşvet iddialarının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası açılan ikinci soruşturmada ifadesi alındı.

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Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 19 Ocak'ta operasyon düzenledi. 200 bin dolar rüşvet alırken, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de İçişleri Bakanlığı'nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu kararın 2 ay uzatılmasının ardından Şahin, açılan ikinci soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne avukatı ile gelen Şahin, 3,5 saat ifade verdi. Soruşturma kapsamında Selçuk Erdağı ile bazı iştirak ve Belediye çalışanlarının da ifadesinin alındığı öğrenildi. Bilecik Belediyesi'ne gelen müfettişlerin hazırladığı tevdi rapor kapsamında tespit edilen usulsüzlüklerin savcılığa iletilmesi ile ikinci soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. (DHA)

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#BİLECİK#Belediye#Hukuk

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