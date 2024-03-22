Google News Initiative ve FT Strategies'in yapay zekâ programı AI Launchpad'e Türkiye'den sadece Hürriyet.com.tr seçildi

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EMEA bölgesinde bu yıl ilk kez yapılacak olan AI Launchpad'e Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Hollanda, İspanya, İsrail, İsviçre ve Türkiye'den yayıncılar katılacak. Türkiye'den sadece Hürriyet.com.tr'nin dahil olduğu programda yer alacak diğer basın kuruluşları ise De Telegraaf, Delfi, El Pais, Kapital, Kronen Zeitung, Tages Anzeiger ve Ynet.

5 ay sürecek AI Launchpad kapsamında katılımcılar, yayıncılıkta yapay zekâ kullanımı adına sorumluluk sahibi bir vizyon oluşturup fikirlerini canlı deneylerle test etme fırsatı bulacak.

KATILIMCILAR 100'DEN FAZLA BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİ

AI Launchpad'e katılacak sekiz yayıncı kuruluşu oldukça rekabetçi süreçlerin ardından seçildi. Bölge genelinden 100'ün üzerinde başvuru gelen programa Türkiye'den sadece Hürriyet.com.tr dahil edildi.

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Bu yayıncıların seçilmesinde, program için net hedefler belirlemelerinin yanı sıra yapay zekâya ilişkin denemeleri hayata geçirebilecek çalışan ve altyapı potansiyelleri olduğunu ortaya koymaları etkili oldu.

AI Launchpad kapsamında yayıncılar GNI, FT Strategies ve sektörün genelinden konuya hâkim uzmanların desteğiyle, günlük işlerinin hangi kısımlarının yapay zekâyı kullanmaya uygun olduğunu belirleyecek.

Programda yapay zekânın habercilik sektörünün genelindeki rolü; özellikle de var olan süreçlerin optimizasyonuna ve okur/izleyici tecrübelerinin iyileştirilmesine yönelik fırsatlar mercek altına alınacak.

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ SORULAR AYNI"

Yayıncılar hem canlı denemelerle hem FT Strategies danışmanlarıyla yapacakları birebir görüşmelerle hem de program kapsamındaki diğer yayıncılarla yapacakları oturumlarla fikirlerini test etme fırsatı bulacak. Bu sayede elde edilecek yeni beceriler ve iyi örnekler EMEA haber ekosisteminin geneline yayılacak.

FT Strategies Yönetici Direktörü Joanna Levesque, programın türünün ilk örneği olduğuna dikkat çekerek, "FT Strategies olarak, Financial Times'tan aldığımız derslerle diğer haber yayıncılarına yol göstermeye çalışıyoruz. Yapay zekâ söz konusu olduğunda, üzerinde çalıştığımız soruların birçoğu sizlerle aynı. Bu bağlamda öğrendiklerimizi sizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"YAPAY ZEKÂ PROJELERİ HEYECAN VERİCİ"

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Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, günümüzde yapay zekanın doğru kurgulanması ve yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Demirören Medya Dijital olarak medyada yapay zekânın her geçen gün büyüyen rolünü yakından izliyor, gelişmeleri takip ediyor ve iç değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

FT ile birlikte yapacağımız çalışma bizler için de önemli bir yer tutuyor. Çünkü yapay zekânın haber üretimine ve okura sunumuna getirdiği kolaylıkların yanı sıra günümüzde artarak devam eden dezenformasyon sorunlarına yol açtığını görüyor, bu alanda da çarenin yine yapay zekânın etkin ve doğru kullanımından geçtiğini öngörüyoruz.

Günümüzde, yapay zekânın okurlara ve yayıncılara zarar vermeyecek şekilde doğru kurgulanması ve yönetilmesi gerektiğinin farkındayız. Yapay zekânın haber üretiminde ve değerlendirmesinde kullanılmasına, mesleki açıdan da hassasiyetle yaklaşıyoruz.

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Tüm bunlardan hareketle FT ve globalde seçilen diğer yayın mecraları ile birlikte yapay zekâ hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, ortak bir tecrübe havuzu oluşturmak, bu sürece katkı sunmak, henüz yolun başındayken bizim için de büyük bir avantaj. Hem çalışan editörlerimiz, hem de okurlarımız için yapay zekâ ile yapmayı planladığımız projeler oldukça heyecan verici." açıklamasını yaptı.

GOOGLE NEWS INITIATIVE VE AI LAUNCHPAD HAKKINDA

Google News Initiative'in çok sayıdaki programlarının en yenisi olan AI Launchpad, EMEA bölgesindeki haber yayıncılarına, dijital yayıncılığı geliştirmeleri için eğitim ve kaynak sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

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Google'ın dijital çağda gazeteciliği geliştirme girişimlerinin en büyüğü olan Google News Initiative, ortaklıkları, programları ve ürünleri aracılığıyla, dünyanın dört bir yanında binlerce haber kuruluşuna bağımsız gazetecilik, mali sürdürülebilirlik ve inovasyonun itici gücü olacak yeni teknolojiler geliştirme yönünde destek vermek için çalışıyor.

FT STRATEGIES HAKKINDA

Financial Times'ın sahip olduğu özel medya danışmanlık kuruluşu FT Strategies, FT'nin iş modelini başarıyla dönüştüren uzmanlardan oluşuyor. Dünyanın her yerinden haber ve medya kuruluşlarıyla birlikte çalışan FT Strategies, stratejik engellerin aşılması, sürdürülebilir büyümenin devamlılığı, yapay zekâ, teknoloji ve veri yoluyla inovasyon gibi başlıklarda destek veriyor.

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Okur kaynaklı gelirler, kullanıcı verisi analizi gibi alanlarda uzmanlık sahibi olan FT Strategies, yayıncılarla okurlar arasında kazançlı bir dijital ilişki kurulmasını, haber kuruluşlarının yeni dijital ekonomide güçlenip işlerini geleceğe hazırlamasını sağlıyor.