Gönüllü dönüşe kolaylık

SURİYE’DE ZARAR 500 MİLYAR DOLAR

“Bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 910 kilometrelik sınırımızın olduğu komşumuz Suriye’de meydana gelen hadiseler bizi her açıdan özellikle ilgilendiriyor. Suriye’de 61 yıllık Baas diktatörlüğün çökmesi ve 13 yıl süren katliamın sona ermesi ile birlikte artık yeni bir döneme girilmiştir. Gün geçmiyor ki Baas rejiminin barbarlığına dair bir delil bulunmasın. İnsani kayıpları bir tarafa bırakıyorum sadece 13 yıllık katliam politikasının bu ülkeye verdiği zarar 500 milyar doları aşıyor.

TABLO TAHMİN EDİLENDEN KÖTÜ

Suriye’yi ziyaret eden ekiplerimiz de sahadaki tablonun tahmin edilenden çok daha kötü olduğunu ifade ediyor. Suriye’nin yeniden inşası için fiziki altyapının, ekonomik ve sosyal düzenin kapsamlı bir şekilde ıslah edilmesi gerekiyor. Suriye’nin kendini toparlayabilmesi için Arap ve İslam aleminin destekleri yanında belli bir zamana ihtiyaç olduğu da açıktır. Uluslararası toplumun bu sürece daha fazla katkı sağlaması mühimdir. Türkiye olarak biz de tüm planlarımızı bu gerçekler ekseninde yapıyoruz.

O İFADE KARA CEHALET ÖRNEĞİ

Ana muhalefet partisi genel başkanının ‘Esed gitti, sığınmacılar da gitsin’ ifadesi vicdansızlıktan öte bir kara cehalet örneğidir. Biraz dış politika, biraz ekonomi, biraz savaş tarihi okuyan bir kişi, böyle bir cümle kurmaktan utanır, hicap duyar. Savaşın ve zulmün pençesinden kaçan Suriyeli mazlumlara hamdolsun 13 yıl boyunca kol kanat gerdik, şefkat ve merhametle kucak açtık. Ana muhalefet onları geldikleri yere kovmanın gayreti içerisinde oldu. 14-28 Mayıs seçimleri döneminde karşımızdaki adayın ırkçı siyasetini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

KİMSEYİ ZORLA GÖNDERMEYECEĞİZ

Suriyeli kardeşlerimize 13 yıl boyunca nasıl samimi ev sahipliği yaptıysak, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Gönüllü, güvenli ve düzenli geri dönüşleri yine bize yakışan inancımıza ve kültürümüze yakışan bir anlayışla yöneteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerine huzurla dönebilmeleri bizim için hem insani bir görev hem de bölgesel istikrar açısından stratejik bir önceliktir.

Daha önce ifade ettim. Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ancak kimseyi zorla göndermek gibi bir yanlışa da düşmeyeceğeyiz. Ülkemize katkı yapmak isteyen ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bizlere zenginlik katan Suriyeli kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz.”

VALİLERE: MAKAM ODASINA SIKIŞMAYIN

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan konuşmasında valilere şöyle seslendi:

“Valilerimizden öncelikli beklentilerimiz, devletimizin kendilerine olan emaneti, imkân ve kaynakları şehirlerimizin faydasına olacak biçimde kullanmalarıdır. Aynı şekilde, sizlerden görev, yetki ve sorumluluk alanlarınızda bulunan işleri hızlı, etkin ve verimli bir şekilde ifa etmenizi bekliyoruz. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere, devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olmanızı istiyoruz. Mülki İdare Amirliği, sabah 08.00, akşam 18.00 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhal hem dert ve hemdem olmanız da beklenir.

Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı, gönlünüzü de kapılarınızı da telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum.

28 ŞUBAT UYGULAMALARI

Hizmet ettiğiniz şehirlerde hak ve hukuku gözetmeniz, inancına, hayat tarzına, kökenine, mezhebine bakmadan vatandaşımıza eşit muamele etmeniz şüphesiz vazgeçilmez yaşam tarzımız olmalıdır. Ne tek parti faşist zihniyetinin ne de hafızalarımızda derin yara açan 28 Şubat dönemi uygulamalarının günümüz Türkiye’sinde yeri yoktur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdareciler Günü’nde konuşma yaptı. Programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İDEALİ

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanmasında komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Ülkemizde ve bölgemizde terörün hiçbir çeşidine yer olmadığını her fırsatta vurguluyoruz. Bir süredir uyguladığımız terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizin meyvelerini içeride ve dışarıda toplamaya başladık. Şimdi bunu yeni araçlar ve yeni yöntemlerle devam ettiriyoruz. Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık o kamburu ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimiyle birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Devletimizin uhdesinde bulunan her türlü vasıtayı, her türlü imkânı kullanarak terörsüz Türkiye idealimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye yüzyılını, kardeşliğin, kalkınmanın, huzurun yüzyılı yapıncaya kadar sizlerle birlikte canla, başla çalışacağız.