Gönüllü berberler...

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Oda Başkanı İsmail Mamik ve beraberindeki 28 berber, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde hazırlıklarını tamamlayarak Malatya’ya yola çıktı. Terziler ve Kuaförler Odası Başkan Yardımcısı Adem Kaya da “Depremzedelerimize hizmet etmek boynumuzun borcudur. Hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bilsinler” dedi.

İstanbul’daki Başakşehir Belediyesi öncülüğünde de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine gelen on berber, konteyner kentte depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı. Kuaför Ferdi Ocaktan, “Afetzede kardeşlerimizin yaralarını birlikte saracağız. El ele verdikten sonra üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur” şeklinde konuştu.