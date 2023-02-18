Güngör Mengi vefat etti... Basının usta kalemini kaybettik

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 1940 yılında doğan Güngör Mengi, 1959’da Demokrat İzmir gazetesinde mesleğe başladı. 1964-1971 yılları arasında Yeni Asır gazetesinde haber müdürü olarak görev yapan Mengi, 1971’de Yeni Asır gazetesinden ayrıldıktan sonra Devir gazetesine geçti, yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Yeniden döndüğü Yeni Asır gazetesinde 1972-1987 yıllarında başyazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapan Mengi, daha sonra transfer olduğu Sabah gazetesinde murahhas üyelik, yazarlık ve başyazarlık görevini yürüttü. Sabah gazetesinden ayrıldıktan sonra 2002’de gazeteci arkadaşlarıyla Vatan gazetesini kuran ve burada başyazar olarak görev yapan Mengi, sürekli basın kartı ve Burhan Felek Ödülü sahibiydi.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Göngör Mengi için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Değerli üyemiz Güngör Mengi’yi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Güngör Mengi’nin ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

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CENAZE NAMAZI BUGÜN İZMİR’DE

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti’nin eski dönem başkanlığını da yapan Güngör Mengi için bugün öğle vakti İzmir Alsancak Hocazade Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Mengi yarın İstanbul’da toprağa verilecek.