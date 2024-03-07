Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün önce Malatya’da ardından Elazığ’da düzenlenen mitinglere katıldı. Cumhur İttifakı olarak işbirliği yaptıklarını ve eski AK Parti’li isimlerin farklı partilerden aday olarak kendilerine kaybettirmek istediklerini söyleyen Erdoğan, özetle şöyle konuştu: “AK Parti’nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır.

BİZE KAYBETTİRMEK İÇİN ÇALIŞANLAR ÇIKTI

Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

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SİYASİ ŞANTAJCILIK

Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır.

ZÜBÜK SİYASETÇİLER

Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece ‘öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden’ yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya’nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye’ye örnek olacağından şüphe duymuyorum.kaan 2028’de filomuzda...

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5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. İnşallah 2028’de KAAN’ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklığını kurutuyoruz. Birilerinin Suriye’de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Bu hayalleri yırtıp attık. Irak’ın kuzeyinde güzel neticeler alacağız.

Amacımız enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu amacımıza ulaşacağız. Çalışan ve emekliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları görüyoruz.”

DEPREMİN İZLERİ SİLİNECEK

* Deprem felaketinde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşı bir kez daha rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

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* “Malatya’da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 538 kardeşimiz başvurdu, bunların 500’ü konutlarını inşa etmeye başladılar.

* Hedefimiz, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır.

* 110 bin personelle deprem bölgesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

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* Yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Kredi desteğini içeren bu projelerin tüm safhalarını denetliyoruz.

* Depremle sarsılan şehirlerimizi bir an önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, canlı, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak güce, azme ve dirayete sahibiz. Depremin bizi hedeflerimizden koparmasına müsaade etmeyeceğiz.”