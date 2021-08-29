Göletteki su çekildi, balıklar öldü

Son zamanlarda artan sıcaklıklar ile birlikte sulama amacıyla kullanılan İnegöl ilçesi, kırsal Şibali Mahallesi'ndeki göletin yaklaşık 20 metreyi bulan derinliği, 1 metreye kadar düştü.

Göletin derinliğinin azalmasıyla birlikte balıklar da kıyıya vurdu. Çok sayıda balık ölürken, bölge halkı duruma tepki gösterdi. Aynı durumun daha önce de yaşandığını söyleyen çiftçiler, yetkililerin bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi.

Mahalle halkından İsmail Durmuş, yıllardır mahsullerini tarla ve bahçelerini buradan suladıklarını ifade ederek, "Bu acı manzarayı yıllar öncesinde de görmüştük. Sulama ile birlikte aşırı sıcaklardan sular çekilmeye başlayınca, balıklar da aynı yere toplanmaya başlıyor. Yetkililerin buraya su takviyesi yapması gerekiyor. Yüzlerce balık bu bölgede toplanarak kıyıya vurmuş ve telef olmuş. Su takviyesi gerçekleşseydi, böyle bir manzara ile karşılaşmazdık. Umarız bir daha böyle bir durum yaşanmaz" dedi.

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