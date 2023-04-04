Golden Horn ABD yolunda

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Golden Horn takımı aynı zamanda turnuvanın en prestijli ödüllerinden olan ve NASA sponsorluğunda verilen ‘Engineering Inspiration Award’ın da sahibi oldu. Takım, ‘First Championship Houston’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Robotikte “Şampiyonlar Ligi” diye ifade edilen organizasyon, 19-22 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Houston kentinde yapılacak.



Golden Horn’un takım kaptanları Zeynep Ada Şengün ve Mert Düzer, “Bizler teknolojiyi gerçek hayattaki sorunlara çözümler üretmek, bilimi sosyal fayda için de kullanmak ve bu düşünceyi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.