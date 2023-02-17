Gölcük’te enkazdan çıktı: Enkaz altından kurtulanları tedavi ediyor

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği Bölümü Hiperbarik Oksijen Tedavisi Merkezi ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremin ilk gününden itibaren gece gündüz mesai yapıyor. Merkeze, ezilmeye bağlı gelişen crush veya kompartıman sendromu nedeniyle uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan depremzedeler getiriliyor.Dr. Yavuz Aslan ve Dr. Zehra Mutlu ile hemşireler ve teknisyenlerden oluşan 30 kişilik ekip, depremzedeler kol veya bacaklarını kaybetmesin diye çabalıyor.

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Hiperbarik oksijen tedavisine alınan çocukların korkmaması için hemşireler de basınç tankının içine giriyor.

ONLARI EN İYİ BEN ANLARIM

Ekibin başındaki isim olan Dr. Yavuz Aslan da bir depremzede. 19 yaşında, tıp fakültesinde öğrenciyken, 1999’daki Gölcük depreminde tam 14 saat enkaz altında hayat mücadelesi verdi. Enkazdan hafif yaralarla çıkarılan Dr. Aslan, birkaç gün sonra çalıştığı hastaneye dönerek binlerce yaralının hayatına dokundu. Aslan, 24 yıl sonra yine depremzedeler için görev başında. Çıkarıldığı enkazın fotoğrafı, Time dergisinde yayınlanan Dr. Aslan, yaşadıklarını “Buradaki depremzedeleri çok iyi anlıyorum. Ölümle yaşam arasında bir yerdeydik, yaşayacağınızdan emin olamıyorsunuz oradayken...” sözleriyle özetledi.

2 ÇOCUĞUN BACAKLARINI KURTARDI

Hiperbarik oksijen tedavisi ile yaralananları, ampütasyondan kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Dr. Aslan, şöyle konuştu: “Amacımız uzuvları kesilmekten kurtarmak. İlk 72 saat merkezden hiç çıkamadık.Günde 50’ye yakın ambulans karşılıyoruz. İki çocuğumuzun uzuvlarını kesilmekten kurtardık.”