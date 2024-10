Göl manzaralı dolandırıcılık

Haberin Devamı

Ailesiyle Sakarya Sapanca’daki bungalovlarda 2 günlük tatil yapmak isteyen T.Ö., Instagramda bungalov ev araştırırken, sponsorlu reklam olarak ‘@suitsapancabungalovv’ hesap karşısına çıktı. Burada yazılı olan ‘0534 893...’ nolu telefonu arayan T.Ö. kendisini ‘Sercan Tam’ olarak tanıtan kişiyle iletişim kurdu. Rezervasyonu yapan T.Ö., bir gecelik bedel olarak 2 bin 500 lira gönderdi. Kendisinden tekrar para istenince dolandırıldığını anlayan T.Ö., Cumhuriyet Savcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. T.Ö. ifadesinde “WhatsApp üzerinden mesaj atmam durumda rezervasyon yapacağını söyledi. Verdiği M.P.D.’ye ait TR13 00205000 0982 ...IBAN’a bir gecelik konaklama ücreti olarak 2 bin 500 lira gönderdim, dekontu da ilettim. Kısa süre sonra 2 bin 500 lira kapora ücreti göndermem gerektiğini ve aksi takdirde fatura kesemeyeceğini söyledi. Konaklama ücretini göndermeme rağmen tekrar para istenince dolandırıldığımı anladım. Sapanca’daki dernekleri de arayınca bu şahsın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Whatsapp üzerinden paramı iade etmesini isteyince de ‘Gönderdiğin parayı unut, beni de asla bulamayacaksın’ diyerek, hakaret ve küfürler etti” dedi.

FARKLI İŞLETMELERİN FOTOĞRAFLARINI KULLANMIŞ

Şüphelinin Instagram hesabında, Sapanca’daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konulduğu belirlendi. İletişim için kullanılan telefon hatlarının ise yabancı uyruklu kişiler adına açılmış sahte hatlar olduğu, kendisini Sercan Tam olarak tanıtan kişinin de B.Y. olduğu ortaya çıktı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde B.Y. ile paraların yattığı hesabın sahibi M.P.D. hakkında ‘bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak’ suçundan dava açıldı.

Paraların yattığı hesabın sahibi M.P.D. ifadesinde, “İş arıyordum, B.Y. yardımcı olabileceğini söyledi. Kendisine ne iş yapacağımı sorduğum da ‘bir iş yapmana gerek yok, sadece banka hesap bilgilerini bana ver yeter. Bu iş tamamen yasal’ dedi. Ben de verdim. B.Y. bana ‘Seni ifadeye çağrırlarsa beni veya bir başkasını tanıdığını söylemeyeceksin, isim verirsen çete kurmaya girer ve sende suçlu konuma düşersin. İsim verirsen seni ve aileni buluruz’ diyerek beni tehdit etti. Dolandırıcı olduğunu bilseydim banka bilgilerimi vermezdim” dedi. B.Y. ise ifadesinde “Ne dolandırılan kişiyi ne de paranın yattığı hesabın sahibi M.P.D.’yi de tanımıyorum” diyerek kendisini savundu.