×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gökyüzünde muhteşem manzara: Kuzey Işıkları hayran bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Işıkları#Kırklareli#Vize
Gökyüzünde muhteşem manzara: Kuzey Işıkları hayran bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 10:32

Türkiye’nin birçok yerinde görüntülenen Kuzey Işıkları, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçı tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Dünyaya çarpan güçlü bir solar fırtına sebebiyle Avrupa ve Türkiye'nin birçok bölgesinde görüntülenen kırmızı ve yeşil renkteki Kuzey Işıkları, Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar tarafından denizin açıklarında görüntülendi.

Gökyüzünde muhteşem manzara: Kuzey Işıkları hayran bıraktı

Kuzey Işıkları'nı görüntüleyen Kıyıköy beldesi sakini Berkay Yatkın, “Sabah saat 08.10 civarında Kıyıköy’den Kastro’ya doğru balık avına çıkmıştık. O zaman gökyüzünde görülen kırmızı ışıkları fark ettim. Ne olduğunu bilmediğimden dolayı fotoğraflarını çektim. İğneada açıklarında balık avında olan kişiler de beni aradı. Onlar da Kuzey Işıkları'nı görmüşler” dedi.

Haberin Devamı

Gökyüzünde muhteşem manzara: Kuzey Işıkları hayran bıraktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Işıkları#Kırklareli#Vize

BAKMADAN GEÇME!