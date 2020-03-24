Gökçeada feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşıyan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın bölgede etkili olması beklenen fırtına dolayısıyla Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.



ADA SEFERLERİNDE YENİ TARİFE

GESTAŞ'ın Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

Buna göre, 07.00 ve 17.00 saatlerinde Gökçeada-Kabatepe, 10.00 ve 18.00'de Kabatepe-Gökçeada seferleri yapılacak.

Bozcaada-Geyikli seferleri 07.15 ve 18.00 saatlerinde, Geyikli-Bozcaada seferleri de 08.00 ve 19.00'da olacak.