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Gökçeada Belediyesi'nde 'yolsuzluk' operasyonu! Rüşvet çarkı böyle ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Gökçeada Belediyesi#Çanakkale#Rüşvet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 14:00

Çanakkale'nin Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan İYİ Partili Ünal Çetin’in bir müteahhit ile konuşması ortaya çıktı. Konuşmanın ardından adada yapılan usulsüzlüklerin detayları belli oldu.

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Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.

BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gökçeada Belediyesinde yolsuzluk operasyonu Rüşvet çarkı böyle ortaya çıktı

‘ÇOK GÖZE BATTIN DEVRET’

İddiaya göre Çetin 11 kişilik rüşvet çarkı kurmuştu. Çetin’in şoföründen özel kalemine birçok kişi imar yolsuzlukları için kullanılıyordu. İddiaya göre İYİ Parti eski ilçe başkanı Hasan Erdem’in bulunduğu şebeke adada kurulan 5 farklı müteahhitlik şirketiyle ortak hareket ediyordu.

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İmar verilebilecek yerleri seçip, satın aldırıyordu. Başkan Çetin’in gizli kasası olduğu ileri sürülen müteahhitte iddiaya göre şebeke adına arazi toplaya müteahhitler arasında yer alıyordu. İmara açılan araziler milyonlarca dolara satılıyor. Elde edilen hasılat başkanın talimatıyla şebeke üyeleri arasında paylaştırılıyordu. Ancak başkan Çetin söz konusu müteahhitti arayarak ‘çok göze battığını’ ilçede dedikodu konusu olduğunu ileri sürerek şirket adına alınan bazı arazileri devretmesini istedi.

İkili rüşvet konusunda anlaşmazlık yaşayınca Ünal çetin ile müteahhit arasında yaşanan telefon görüşmeleri deşifre oldu. İçişleri Bakanlığı başkan Çetin’i görevinden tedbiren uzaklaştırdı.

Gökçeada Belediyesinde yolsuzluk operasyonu Rüşvet çarkı böyle ortaya çıktı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin hakkında “rüşvet Almak Suçundan” Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

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Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D’de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.

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#Gökçeada Belediyesi#Çanakkale#Rüşvet

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