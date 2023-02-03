Son dakika... Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu: Belediye Başkanı Çetin ile 2 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Çetin dahil 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü Seval Duran, Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı Hasan Erdem tutuklanırken, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Gökçeada Belediye Başkanı Ünal ÇETİN hakkında “Rüşvet Almak Suçundan” Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle Çanakkale 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2023/29 nolu sorgu kararıyla 03.02.2023 tarihinde tutuklama kararı verildiği, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın derdest olması nedeniyle adı geçen Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 03.02.2023 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında Gökçeada Belediyesinde Fen İşleri Müdürü olarak görev yapan ve tutuklanan Mimar S.D’de Gökçeada Kaymakamlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.