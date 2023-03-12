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'Göçük altındayım' diye asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı

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#Deprem#Göçük#Asılsız İhbar
Göçük altındayım diye asılsız ihbarda bulundu, gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 03:46

Malatya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Eren G. (25), yıkılan binanın enkazında kaldığını belirterek yardım istedi. Kısa sürede polis ve sağlık ekibiyle birlikte adrese giden arama- kurtarma ekipleri, yıkılan bina olmadığını belirledi. Asılsız ihbarda bulunan ve madde bağımlısı olduğu belirtilen Eren G., polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, gece yarısı Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu belirtilen Eren G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Göçük altındayım" diyerek, yardım istedi. İhbar üzerine Eren G.'nin verdiği adrese polis, sağlık ve çok sayıda arama- kurtarma ekibi yönlendirildi. Olay yerinde giden ve yol boyunca Eren G. ile telefon irtibatını kesmeyen ekipler, 3 katlı bir binanın önünde durdu. Demir kapıya vuran ekipler, Eren G.'ye sesi duyup duymadıklarını sordu. Eren G. ise sesi duyduğu yanıtını verdi. Nerede olduğu tespit edilen Eren G.'nin yıkılmayan binanın zemin katındaki oturma odasında, ekiplerle konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Eren G., polis merkezine götürüldü.

'BENİ ARADI, 'EV YIKILDI, ALTINDA ÇOCUKLAR DA VAR' DEDİ'

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Bu arada olay yerine gelen bir kişi ise Eren G.'nin arkadaşı olduğunu ve kendisini de aradığını belirterek, "Eren beni arayıp, 'ağabey ev yıkıldı, altında çocuklar da var' dedi." diye ekiplere bilgi verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Deprem#Göçük#Asılsız İhbar

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