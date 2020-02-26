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Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ (Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:23,Son Güncelleme:/

Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı

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Göçmenlerin bulunduğu araç takla attı: 8 yaralı
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Uzunköprü'nün Çalıköy yakınlarında meydana geldi. Yunanistan'a yasa dışı yollardan çıkmak için İstanbul'dan kiraladıkları otomobille Edirne'ye gelen içinde 2 Suriye, 6 Fas uyruklunun bulunduğu 34 NH 0337 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atarak devrildi. Suriye uyruklu sürücünün kullandığı otomobilde bulunan 8 kaçak göçmen yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 göçmen tedavi altına alındı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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