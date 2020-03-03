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Semih ÇALIŞKAN- İdris TİFTİKCİ- Can EROK/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2020 - 10:33,Son Güncelleme:/

Göçmenler Meriç Nehri kıyısında sabahladı

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Göçmenler Meriç Nehri kıyısında sabahladı
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Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'a geçiş yapmak amacıyla Meriç Nehri kıyısında geceyi geçiren göçmenler, güne umutla başladı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden taksi, otobüs ve trenler ile Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken önce Yunanistan'a buradan da Avrupa'ya gitmek isteyenlerin bekleyişi devam ediyor.

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, Doyran köyünde bekliyor. Geceyi Türkiye ve Yunanistan sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında geçiren göçmenler, yeni güne de umutla başladı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerlerini battaniye ile örttüğü görülürken, ısınmak için ateş yakanlar da oldu.

Göçmenler Meriç Nehri kıyısında sabahladı
Doyran köyünde bekleyen Afgan göçmen, "Gece soğuktu, 2 gündür buradayız. Doyran'da kalıyoruz. Yunanistan'a geçeceğiz. 20 kişi buradayız. Çocuklar da var" dedi.

Göçmenler Meriç Nehri kıyısında sabahladı

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