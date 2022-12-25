Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı... 2022'de 119 bin 817 göçmen sınır dışı edildi

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca düzensiz göçle mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Bu kapsamda; sınırlarımızda alınan etkili tedbirler sayesinde 2022 yılında 274 bin 311 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2016 yılından bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 737 bin 732 olmuştur. Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirlerle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 38 azalmıştır. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 231 bin olarak kayıtlara geçmiştir" denildi.

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Sınır dışı işlemlerin de hız kesmeden devam ettiği vurgulanarak, "Tüm uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 119 bin 817 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir. Böylece henüz yıl tamamlanmadan ülkemiz tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşılmıştır. Sınır dışı sayısı, geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında ise yüzde 159 artış göstermiştir. Yine geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısı, Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 236, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 22 ve diğer uyruklu yabancılarda yüzde 167 artmıştır. 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı ise 445 bin 326’ya ulaşmıştır. Son yıllarda yoğun bir düzensiz Göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. Eurostat verilerine göre, 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 709 bin 900 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 80 bin 470'i sınır dışı edilmiştir. 2022 yılında ise tüm Avrupa ülkelerinin sınır dışı ettiği düzensiz göçmen sayısı eylül ayı sonu itibariyle 53 bin 885 olarak açıklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Ayrıca, 24 bin 451 yabancının sınır dışı işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.