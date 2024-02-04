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Göç etmeyen köy neslini kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Van#Gürpınar#Hayvan
Göç etmeyen köy neslini kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Türkiye’de en fazla küçükbaş bulunan illerden olan Van’da, özellikle Gürpınar ilçesi hayvan sayısıyla dikkat çekiyor.

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İlçedeki küçükbaşlar arasında en dikkat çekeni ise Norduz koyunu. Dünyada sadece Gürpınar’ın Norduz bölgesinde bulunan bu koyun, dayanıklılık, yaşama süresi ve adaptasyon yeteneğiyle biliniyor. Norduz koyunu, uzun bacaklı ve yüksek yapılı, boynu tamamen yapağı ile kaplı, üç parçalı kuyruklu, siyah beyaz ve kül renkli, erkekleri boynuzlu, dişilerin ise yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir ırk olarak öne çıkıyor. Norduz koyunu, Türkiye’nin önemli gen kaynakları arasında ve nesli koruma altında bulunuyor.

BİR TEK O KÖY KALDI

2018 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde, ‘Norduz Koyunu ve Keçisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruldu. Bu merkez, Gürpınar’da yetiştirilen ve üstün özellikler gösteren Norduz koyunu ve keçisinin koruma altına alınması, yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

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Türkiye’nin de önemli gen kaynaklarından Norduz koyununun nesli ise bir köy sayesinde yok olmaktan kurtuldu. 1990’lı yıllarda Norduz bölgesindeki birçok köyde vatandaşlar, güvenlik nedeniyle başka illere göç etti. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan köylüler, ellerindeki hayvanları satıp bölgeden ayrıldı. Bölgedeki göçlerle, Norduz koyununun nesli de tehlikeye girdi. Geçerli köyünde yaşayanlar ise bölgeden ayrılmadı ve koyunlarını da satmadı. Bölgede sayısı fazla olan ancak göç sırasında satılan Norduz koyununun nesli, göç etmeyen tek köy olan Geçerli halkı sayesinde korundu.

 

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#Van#Gürpınar#Hayvan

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