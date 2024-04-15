Göbeklitepe’de 55 bin ziyaretçi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte ziyaretçi sayısı bakımından patlama yaşandığını söyledi.Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Şanlıurfa, Ramazan Bayramı dolayısıyla yerli-yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Balıklıgöl, Halfeti ve Göbeklitepe’de yaşanan yoğunluk nedeniyle günlük ziyaretçi bakımından bayramın ikinci günü 11 bin 454 misafir ile en yoğun gününü yaşayan Göbeklitepe, kendi rekorunu kırdı. Bayram tatili boyunca toplam 55 bin 573 kişiyi ağırlayan Göbeklitepe’ye giden Vali Hasan Şıldak da ilginin Şanlıurfa turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti. Göbeklitepe Ören Yeri’nde verilen hizmetleri yerinde inceleyen Şıldak, gezisi sırasında yaptığı açıklamada, 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinden itibaren kazı çalışmalarının gün ışığına çıkarılması ve karşılama ünitelerinin hizmete girmesiyle Göbeklitepe’nin özellikle 2024 yılında ziyaretçi sayısı bakımından patlama yaşadığını dile getirdi.