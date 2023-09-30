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Göbeklitepe ve Karahantepe'deki kazı çalışmaları: İnsan ve hayvan heykeli bulundu

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#Göbeklitepe#Karahantepe#Heykel
Göbeklitepe ve Karahantepedeki kazı çalışmaları: İnsan ve hayvan heykeli bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 10:09

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kazı çalışmalarında gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu. Karahantepe'deki çalışmalarda ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğinde.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tarih öncesine ışık tutan, dünya ölçeğinde çok önemli keşiflerin yapıldığı Taş Tepeler projesi kapsamında 2023 yılında 9 arkeolojik alanda sürdürülen çalışmalarda son olarak insan ve hayvan heykellerine ulaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü kazı çalışmalarıyla Göbeklitepe’nin D yapısında kireçtaşından yapılmış, gerçek boyutlu bir yaban domuzu heykeli bulundu.

Göbeklitepe ve Karahantepedeki kazı çalışmaları: İnsan ve hayvan heykeli bulundu

Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntılar görülebilen eser döneminden günümüze uzanan ilk boyalı heykel buluntusu oldu.

Göbeklitepe ve Karahantepedeki kazı çalışmaları: İnsan ve hayvan heykeli bulundu

Göbeklitepe’de keşfedilen yaban domuzu heykeli, 'H' şeklinde bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesi olduğu tahmin edilen süslemelere sahip bir seki üzerinde bulundu.

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TARİH ÖNCESİ SANATIN EN ETKİLEYİCİ ÖRNEKLERİNDEN

Karahantepe’de sürdürülen kazı çalışmalarında ise dönemin gerçekçi insan heykellerinden biri gün ışığına kavuşturuldu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın örneklerinden biri olan heykel, 2,3 metre yüksekliğinde. Heykel bir sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Ölü bir insanı çağrıştıran kaburga, omurga ve omuz kemiklerinin vurgulandığı oturur vaziyetteki heykelin bulunduğu alanda duvara yerleştirilmiş bir akbaba heykeli ile zemine bırakılmış taş tabaklara da ulaşıldı.

Göbeklitepe ve Karahantepedeki kazı çalışmaları: İnsan ve hayvan heykeli bulundu


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#Göbeklitepe#Karahantepe#Heykel

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