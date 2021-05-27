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Gündem
Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Gizlice fotoğrafını çekmişti! Market sapığı yakalandı

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İzmir'in Buca ilçesindeki bir markette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken H.K. (29) yakalanarak gözaltına alındı. H.K.'nin ifadesinde bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini, ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

Olay, salı günü saat 15.30 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan markette meydana geldi. H.K., alışveriş yapan S.A.'yı cep telefonun kamerasıyla gizlice çektikten sonra marketten ayrıldı. Olay anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Durum fark edilince polise bildirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis kimliğini belirlediği H.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Gizlice fotoğrafını çekmişti Market sapığı yakalandı
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde bir anlık hevese kapılıp fotoğraf çektiğini ardından fotoğrafları sildiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca güvenlik kamerası görüntülerinde H.K.'nin bir başka kadının daha peşinden gittiği görüldü.

Gizlice fotoğrafını çekmişti Market sapığı yakalandı

 

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