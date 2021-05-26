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Gündem
Davut CAN/ İZMİR, (DHA)-
Haber Giriş: 26.05.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

İzmir'de polis market sapığı için harekete geçti! Gizlice fotoğraflarını çekti

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İzmir'de polis market sapığı için harekete geçti! Gizlice fotoğraflarını çekti

İzmir'in Buca ilçesinde bir markette alışveriş yapan S.A. isimli kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı. Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu.

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SANİYE SANİYE YANSIDI

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor.

İzmirde polis market sapığı için harekete geçti Gizlice fotoğraflarını çekti

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İzmirde polis market sapığı için harekete geçti Gizlice fotoğraflarını çekti

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