Gizli protokol depremi... Kılıçdaroğlu ateş altında

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs seçimi öncesi Kılıçdaroğlu ile aralarında yapılan protokol ile “3 bakanlık ve MİT Müsteşarlığı için anlaştıklarını” iddia etmişti. Özdağ’ın iddiası sonrası Genel Başkan Kılıçdaroğlu önceki akşam Habertürk TV’de, “Öztrak da protokolü bilmiyor. Danışman dahil kimse bilmiyordu. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen protokoldür” değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına Millet İttifakı’nın ortaklarından da tepki geldi. İYİ Parti kurmayları, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptıkları sert açıklamalarla dikkat çekti. Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter hesabından şunları kaydetti:

ENGEL OLAMADIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

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“Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum. Ve bu özrü, sadece seçimleri kaybettiğimiz için değil aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye’nin kaderini belirlememeliydi. Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor.”

GÜVEN YENİDEN KAZANILABİLİR Mİ





İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de sosyal medya hesabından “Biz sahada kendisi için oy isterken, Meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu?” diye sordu.

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AL TAKKE VER KÜLÂH





İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da “Altılı Masa’ya aday dayatmak üzere davet edilenler, benzer pazarlıklar ile hakları olmayan kazanımlar elde ettiler. Şimdi kendileri ile aynı yolu izleyene tepki gösteriyorlar. Bir kişinin inadı ile işi bu noktalara getirenler, al takke ver külâh diyerek konuyu koyun pazarlığına çevirenler, onlara pervasızca destek çıkanlar; tarih önünde suçludurlar, mesuldürler” dedi.

İYİ Kİ OLMAMIŞ





Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan da sosyal medya hesabından “Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sayın Kılıçdaroğlu. Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insanlara büyük bir teselli bahşettiniz. İyi ki olmamış” paylaşımı yaptı.

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KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ: ‘İKİMİZİN ARASINDA’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokole ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

“O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Ümit Bey düşüncesini açıkladı; ama benim konuşmam doğru değil.

ÖZTRAK BİLMİYOR Kİ...

Protokol evet var, ikimizin arasında evet imzalandı. Evet kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir prokotoldür, nokta. (Üç bakanlık verdiğiniz... İttifak ortaklarına hiç temas etmediğiniz) Bunlara hiçbir yorum yapmam. Yorum yapmam doğru değil.

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(Öztrak neden haberim yok gibi açıklama yaptı?) Öztrak protokolü bilmiyor ki. Danışman dahi kimse bilmiyor.”

AKŞENER PROTOKOLÜ BÖYLE YORUMLAMIŞTI





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Mayıs’ta İstanbul Güngören’de gazetecilere yaptığı açıklamada, protokole ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “Biz seçimlerin ardından toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın İnce, Sayın Özdağ ve Sayın Oğan ile ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Yedi maddelik, mutabakat metni yayımlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Biz henüz bakanlıklar konusunu Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak konuşmadık. İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, CHP Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum.”

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ÖZDAĞ’DAN ÇÖMEZ’E TEPKİ: PROTOKOL ONUR ABİDESİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da İYİ Partili Turhan Çömez’in açıklamalarına sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi: “Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü Turhan Çömez, Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde tertemiz bir partidir. Zafer Partisi’ni karanlık dehliz olarak tanımlamak terbiyesizliktir. Karanlık olan FETÖ’nün içişleri bakanlığını yüzde 100 ele geçirmesini sağlayan kişiyi Ordu’dan birinci sıra aday gösteren, Kaşif Kozinoğlu’nu öldürten kişinin yeğenini milletvekili yapan, Fırat’ın katiline burs veren AK Partiliyi milletvekili yapan, Melih Gökçek’in en iyi adamı kömür mafyasını milletvekili yapan, borsa spekülatörü küfürbaz AK Partilileri milletvekili yapan, parti mi aile şirketi mi belli olmayan mensup olduğun partidir. Zafer Partisi’nin ortaya koyduğu protokol 6’lı Masa’nın Atatürk’süz ve vatansız protokollerinden sonra ancak bir onur abidesi kabul edilebilir.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN SON DAKİKA HAMLESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarınki kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde “zoom krizi”nin kahramanı muhaliflere yönelik önemli bir son dakika hamlesi yaptı. Kılıçdaroğlu imzasıyla PM üyelerine gönderilen toplantı gündemine, muhalif kanadın zoom toplantısında da dile getirerek ısrarla istediği kurultay sürecinde görevden alınan örgütlerin itirazlarının yeniden görüşülmesi talebi de eklendi.

Buna göre PM’de, Muş, Ağrı, Mardin ve Kayseri il yönetimleri ile özellikle partide krize yol açan zoom toplantısını organize eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ısrarla istediği İstanbul-Beykoz ilçe yönetiminin görevden alınma kararlarına yapılan itirazlar herhangi bir talebe gerek kalmadan gündemli olarak değerlendirilecek. Kulislerde, itirazların değerlendirilmesinin ardından yönetime yakın isimlerin de desteğiyle bazı örgütlerin göreve iadelerin gerçekleşmesinin muhalefetin PM hamlesini boşa düşürebileceğinden söz ediliyor. Bu konuda özellikle Beykoz örgütüne işaret ediliyor.(Turan YILMAZ / ANKARA)

İYİ PARTİ KULİSİ: SEÇİME AYRI GİRMEK DAHA UYGUN GİBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “gizli protokol” açıklamaları, İYİ Parti’de de masaya yatırıldı. Parti kurmayları, protokolün bir güvensizlik yaratacağını ancak seçim ittifakına yönelik alınacak bir kararda belirleyici olmayacağını dile getiriyor. Konuştuğumuz kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun protokol açıklamalarını ve olası seçim ittifakına etkilerini şöyle değerlendiriyor:

“O günün şartlarında herkes ihtiyacına bakacak. Uzun dönemde, orta dönemde bizim için yalnız girmek uygun ama bazen kısa dönem tercihleri de olabilir. Şu anda erken. Çünkü çok ciddi bir iftira ile karşı karşıya kaldık. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak. Özellikle de terör algısı üzerinden. CHP ile olan işbirliğimiz vatandaşları rahatsız ediyor. O propagandadan dolayı AK Parti’ye gidiliyor. Bu algı önümüzdeki seçimlerde de devam edecek olursa kesinlikle CHP ile işbirliği yapmamak lazım. Ama bu değişebilir. Yerel seçimlerin farklı dinamikleri var. Bugünkü şartlarda ayrı girmek daha uygun gibi duruyor.”(Umut ERDEM / ANKARA)