Gizemli ve etkileyici oluşumlar: Turizme açık, keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici mağaralar | 9 ŞEHİR 10 ADRES

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Ülkemiz mağara turizmi açısından çok zengin bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. 20 binden fazla mağaraya sahip olan Türkiye’de turizme açık mağaraların dışında sadece profesyonel ekiplerin girebileceği mağaralar da bulunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da tüm dünyada turizm sektörünün yükselen trendleri arasında yer alan mağaraları 'tabiat varlığı' olarak tescillemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Geçtiğimiz günlerde Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Hakkari'deki Sümbül Dağı Mağarası, Derecik ilçesindeki Rüzgâr Mağarası ve Geçimli köyündeki Oryentan Mağarası'nın tabiat varlığı olarak tescil edilmesi için çalışma başlattı.

'Karasal ve Denizsel Mağaraların Araştırılması Projesi' kapsamında üç mağaranın ekolojisi ve jeolojisi araştırılarak bilimsel rapor hazırlanacak. Araştırmalar sonucunda mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınacak.



Biz de bu güzel gelişme sonrası gezgin ve seyahat yazarları Nurgül Büyükkalay, Didem Mutçalıoğlu, Erdoğan Gümüş, Özlem Köseoğlu ve Bahar Gündoğdu’na ‘Turizme açık keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici mağaralar hangileri?’ diye sorduk. 9 şehirden görüntüsüyle hayran bırakan 10 mağarayı önerdiler.



Bu yıl ziyarete açıldı: Tulumtaş Mağarası / ANKARA



1992’de Ankara çevre yolunun yapımı esnasında ilginç bir olay yaşanır. Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Tulumtaş köyü sınırları içinde taş ocağı olarak kullanılan alanda, dinamitle yapılan patlamalar sonucu ortaya çıkan bir mağara herkesi hayretler içerisinde bırakır.



Uzun yıllar yapılan araştırmalar ve kazı çalışmaları sonucunda 5 milyon yaşında olduğu tahmin edilen mağara, bu yıl 1 Ağustos’ta ziyarete açıldı. Tahminlere göre yaklaşık 5 kilometrelik bir uzunluğa, 1-1,5 kilometre genişliğe ve 30-40 metre yüksekliğe ulaştığı söylenen mağarayla ilgili detaylar, devam eden bilimsel çalışmalar neticesinde kesinlik kazanacak.





Tulumtaş Mağarası, açıldığı gün itibariyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi / Fotoğraf: İHA



“Henüz insan sağlığı açısından mağaranın ne tür faydaları olduğu kesinlik kazanmamış olsa da mağaranın içine girer girmez nefesinizin açıldığını hissedebiliyorsunuz” diyen Erdoğan Gümüş, “Büyük bir kireç taşı bloğunun kimyasal tepkimelerle erimesi sonucu oluşan sarkıt ve dikitler görenleri hayran bırakacak görsellik oluşturuyor. Mağaranın içindeki nem oranının yüzde 80, sıcaklığın 12-13 derecelerde olduğu belirtiliyor. Bu da gösteriyor ki çiçeği burnunda Tulumtaş Mağarası, yaz aylarında serinlemek, kış aylarında ise sıcaklığı ile Başkentlileri adeta kucaklamak üzere ziyaretçilerini bekleyecek” ifadelerini kullandı.





Tulumtaş Mağarası / Fotoğraf: İHA

175 yıllık gizemli bir not bulundu: Bulak Mencilis Mağarası / KARABÜK

Bulak Mencilis Mağarası

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Safranbolu’da bulunan Bulak Mencilis Mağarası, Türkiye’nin dördüncü büyük mağarası olarak öne çıkıyor. Girişi dik kayalar üzerinde yer alan mağara, görkemli ve dikkat çeken dikitleri, travertenleri, göletleri ve sarkıtları ile her yıl binlerce yerli-yabancı turisti ağırlıyor.Özlem Köseoğlu, “Normalde uzunluğu 6 kilometreyi bulan mağaranın, sadece ilk 400 metresi gezilebiliyor. İlk 150 basamağı aşağıya doğru indikten sonra müthiş bir manzara karşınıza çıkacak” dedi. Köseoğlu, şöyle devam etti:

“2021’de mağarada yaklaşık 175 yıllık bir not bulundu. 2 bin metreye aşkın derinlikte inceleme ekibi tarafından bulunan bu notta “İkiniz orada mısınız? Biz burada sizi arıyoruz, Feyzi-İzzet” cümleleri Osmanlıcadan tercüme edildi. Bu gizemli ve doğa harikası mağarayı, mutlaka ziyaret edin. Doğanın gücüne bir kez daha şahit olacaksınız.”





Mağaranın sadece ilk 400 metresi gezilebiliyor





Indiana Jones filminin içine düşmüş gibi hissettiriyor: Oylat Mağarası / BURSA

Oylat Mağarası



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İnegöl’e 25 kilometre uzaklıktaki yer alan Oylat, 665 metre uzunluğa ve 95 metre yüksekliğe sahip. Oylat Deresi'nin batı kenarında, yatay duruşlu ve oluşumunu tamamlamış fosil bir mağara olarak biliniyor.Bahar Gündoğdu, “Ben mağara gezmeyi çok severim. Hem harika fotoğraflar verir hem de çok büyüleyicidir. Oylat ise insanı İndiana Jones filminin içine düşmüş gibi hissettiriyor. Her yeri harika ışıklandırıp, çok güzel bir yürüme yolu yapmışlar” dedi.Mağaranın iki bölümden oluştuğunun altını çizen Gündoğdu, “Birinci bölüm dar, ikinci bölüm ise çok geniş. Burada çökmeler ve sarkıtlar bulunuyor.ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en uzun yer altı gölü mağarası: Altınbeşik Mağarası / ANTALYA



Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en uzun yer altı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, İbradı ilçesinin ‘Ürünlü Mahallesi’ sınırlarında milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor.



Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara, 1966’da Türkiye Speleoloji Derneği Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında milli park olarak ilan edildi.





Altınbeşik Mağarası

Şişme botlarla mağaranın 150 metre kadar içine girilebiliyor

Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası: Damlataş Mağarası / ANTALYA

Damlataş Mağarası

Damlataş oluşumları mağaranın atmosferini büyülü hale getiriyor

Çobanın tesadüfen bulduğu mağara: Gilindere Mağarası / MERSİN

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Yer altı gölüne sahip mağaranın suyunun kaynağının 90 kilometre kuzeydeki Beyşehir Gölü olduğunu söyleyen Didem Mutçalıoğlu, “Şişme botlarla mağaranın 150 metre kadar içine girilebiliyor. Bu mesafe bile hayran kalmaya yetiyor. İçindeki sarkıt ve dikitler, suyun muhteşem turkuaz rengiyle bir araya gelince muhteşem bir ortam oluşuyor” dedi.Bot turu öncesi yelek ve kaskın verildiğinin altını çizen Mutçalıoğlu,ifadelerini kullandı.Mağaranın oluşumunun 15 bin yıl öncesine dayandığı biliniyor. 1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere taş için ocak açılması esnasında keşfedilmiş. Mağaranın, tarih ve denizin iç içe geçtiği bir konuma sahip olması ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.Damlataş’ın Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası olduğunu söyleyen Nurgül Büyükkalay,dedi.Sarkıtlarından damlayan su damlaları nedeniyle Damlataş adını alan mağarayla ilgili detaylar paylaşan Büyükkalay, “İçerisindeki bu damlataş oluşumları mağaranın atmosferini büyülü hale getirmiş. Doğal güzelliğinin yanı sıra sağlığa iyi gelen yönüyle de dikkat çekiyor.ifadelerini kullandı.Aydıncık ilçesinin 7,5 kilometre güneydoğusunda yer alan Gilindire, ‘Aynalı Göl Mağarası’ olarak da biliniyor. 1999’da hayvanlarını otlatırken bir çobanın karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkan ve buzul döneminden kalıntılar taşıyan mağara, sonrasında tabiat parkı ilan edildi.

Gilindere’nin Türkiye’nin en iyi mağaralarından biri olduğunu söyleyen Bahar Gündoğdu, “Mağaraya girerken gördüğünüz manzaralar enfes. Fakat Gilindere’de oldukça derinlere iniyorsunuz. Devasa damlataşlar, sarkıtlar, dikitler ve sütunlar görülmeye değer. Böyle bir zenginlik her mağarada karşınıza çıkan bir şey değil” dedi ve ekledi:





Gilindere / Aynalı Göl Mağarası

Cilde iyi geliyor: Kaklık Mağarası / DENİZLİ

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“En sonunda da bir göl karşınıza çıkıyor. Zaten mağara adını da bu gölden alıyor.Kaklık Mağarası Denizli-Ankara karayolunda Denizli’nin şehir merkezine 30 kilometre mesafedeki Honaz ilçesinde yer alıyor. Mağaranın içinde Pamukkale’de bulunan travertenlerin benzeri oluşumlar dikkat çekiyor.Didem Mutçalıoğlu, “Mağaranın içinde bembeyaz tavertenlerin arasında ve akan suların eşliğinde dolaşmak eşi benzeri olmayan bir deneyim” dedi ve ekledi:

Kaklık Mağarası

Mağaranın içinde Pamukkale’de bulunan travertenlerin benzeri oluşumlar bulunuyor

Gizemli bir yolculuk: Ballıca Mağarası / TOKAT

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Tokat'ın 26 kilometre güney batısında yer alan Pazar ilçesinin Ballıca köyünde bulunan mağarayı gezmek, doğal bir müzeyi keşfetmek gibi hissettiriyor. Şimdiye kadar tespit edilen tüm mağara oluşumlarına sahip olmanın yanı sıra, özgünile uluslararası önem taşıyor.

“Ballıca’yı gezmek heyecan veren gizemli bir yolculuğa çıkmak gibi” diyen Bahar Gündoğdu, “Mağarada havuzlu salon ve büyük damlataşlar salonu gibi toplam dokuz tane ayrı bölüm var. Sanki mağara içinde mağara bulunuyor. İçerisi aydınlatılmış ve yürüyüş yolları yapılmış olmasına rağmen çok fazla merdiven inip çıkacağınızı unutmayın” dedi.





Ballıca Mağarası

Oluşumu devam ediyor: Karaca Mağarası / GÜMÜŞHANE

Karaca Mağarası





Üç mağaradan oluşuyor: Dupnisa Mağarası / KIRKLARELİ

Dupnisa Mağarası

Jeoloji Mühendisi Şükrü Eroz’un çalışmalarıyla adını duyuran Karaca Mağarası, 1996’da turizme kazandırıldı. Tavan ve duvarlarından sızan suların yer yer gölcükler oluşturduğu mağaranın halen oluşumunun devam ettiği söyleniyor.“Son derece profesyonel yapılmış olan ışıklandırma sayesinde, sarkıt ve dikitler, adeta birer heykele, kuşa, file, çiçeğe, güle ya da ebruya benziyor” diyen Erdoğan Gümüş, “Mağaranın girişi küçük olsa da içeriye doğru gidildikçe bir huni şeklinde genişliyor.dedi.Trakya’nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa; Karadeniz’in serin ikliminin etkisi altında kalan, Türkiye-Bulgaristan sınırını oluşturan ve Rezve Deresi’nin Istranca Dağları’nı derin vadilerle yardığı bir bölgede yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon yıldan beri de oluşum ve gelişimini sürdürüyor.Özlem Köseoğlu,Süt beyazı, kahverengi ve kırmızı renkteki sarkıtlar muhteşem bir güzellik ortaya çıkarıyor. Üst katlar ile ana mağara arasındaki 5-6 derecelik fark sayesinde, rüzgâr burada pek hissedilmiyor” dedi. Köseoğlu, şu bilgilerin altını çizdi:

“Bu büyüleyici mağaraya girmek için öncelikle etrafındaki doğa harikası olan ormanı geçmeniz gerekiyor. Mağaraya adım attığınızda ise hissedeceğiniz serinliğe hazırlıklı olun. Devasa sarkıtlar, dikitler, sütunlar gibi bir mağaraya ait ne ararsanız Dupnisa Mağarası’nda bulacaksınız. Bu bölgede, tertemiz orman havası ortamında, eşsiz doğa yürüyüşleri ve piknik yapma şansınızın da olduğunu belirtmeden geçmeyeyim.”

Fotoğraflar: Alamy