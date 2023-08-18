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Gizem Kılınç’ın sır ölümü: Otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor

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#Zonguldak#Çaycuma #Gizem Kılınç
Gizem Kılınç’ın sır ölümü: Otopsi ve toksikoloji raporu bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 16:32

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ikinci kattan düşen Gizem Kılınç’ın (29) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ev sahibi arkadaşı Timuçin A. (46) ile A.A. (46) serbest bırakıldı. Polis, intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem Kılınç’ın kesin ölüm nedenini otopsi ve toksikoloji raporu aydınlatacak.

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Olay, 17 Ağustos saat 02.00’de Çaycuma ilçesi Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Gizem Kılınç, arkadaşı A.A. isimli erkek ile Timuçin A.’nın annesiyle birlikte yaşadığı evine gitti. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre evde zaman geçiren Kılınç, 2'nci kattan, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gizem Kılınç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kılınç’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında Timuçin A. ve arkadaşı A.A. gözaltına alındı. Timuçin A.’nın annesine ise gözaltı işlemi uygulanmadı.

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TUVALETE GİTMEK İÇİN KALKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Timuçin A.’nın ifadesinde, alkol aldıktan sonra Gizem Kılınç ile birlikte uyuduklarını, genç kadının tuvalete gitmek için kalktığını ve olayı görmediğini söylediği öğrenildi.

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Olay yerinde yapılan incelemede ayrıca Gizem Kılınç’ın düşerken alt kattaki çanak antene de çarptığı belirlendi.

Polis, intihar şüphesi üzerinde dururken, Gizem Kılınç’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi raporunun, olayda uyuşturucu madde kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi için de toksikoloji raporunun beklendiği belirtildi.

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#Zonguldak#Çaycuma #Gizem Kılınç

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