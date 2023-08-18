×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bir kadın daha düşerek öldü

Güncelleme Tarihi:

#Zonguldak#Gizem Kılınç#Gözaltı
Bir kadın daha düşerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 07:00

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, ziyarete gittiği arkadaşı Timuçin A.'nın 2'nci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen Gizem Kılınç (29), yaşamını yitirdi. Polis, olayda cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.'yı gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün gece Gizem Kılınç (29), arkadaşı Timuçin A.’yı ziyarete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2’nci kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Gizem Kılınç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.’yı gözaltına aldı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zonguldak#Gizem Kılınç#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!