Bir kadın daha düşerek öldü

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün gece Gizem Kılınç (29), arkadaşı Timuçin A.’yı ziyarete gitti. Arkadaşlarıyla birlikte evde zaman geçirdikten sonra balkona çıkan Kılınç, 2’nci kattan, bilinmeyen nedenle beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Gizem Kılınç’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, cinayet şüphesi üzerine Timuçin A.’yı gözaltına aldı.