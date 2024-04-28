Gizem çözüldü: Kemikler Korhan Hoca’ya ait çıktı

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ABD’deki Dünya Bankası’ndan emekli olduktan sonra İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Prof. Dr. Korhan Berzeg 17 Haziran 2023 günü esrarengiz şekilde kaybolarak Türkiye’nin gündemine gelmişti. Berzeg’ten Balıkesir’in Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evinden sabah yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Geçen günlerde Gönen’deki evinin 3 kilometre uzağında köy muhtarı tarafından dere kenarında bulunan ve Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilen kemikler, Gönen Savcılığı tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Kalça ve göğüs kafesine ait olduğu düşünülen kemikler, Adli Tıp Kurumu tarafından İstanbul’a gönderildiği öğrenildi. Berzeg’in iki kızından biri olan ve İngiltere’de yaşayan Nisa Helen Berzeg de Türkiye’ye gelerek doku ve tükürük örneği verdi. Yapılan incelemede iki DNA profili de birbiriyle uyumlu çıktı. Adli Tıp Kurumu, kemikler ve eşyalar üzerinde inceleme yapmaya devam ederek Berzeg’in ölüm nedenini tespit etmeye çalışacak. Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı ise “Cesedin tamamı ya da en azından kafatası bulunmadan ölüm kararı vermek mümkün değildir. Ya kemiklerin ait olduğu el ya da ayak kesilip kemikler ayrılıp olay yerine bırakıldıysa” dedi.

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KADAVRA KÖPEKLERİ DE BÖLGEDE

Öte yandan evinin 3.5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet ile kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg’i (84) arama çalışmaları yeniden başlamıştı. Bölgede 4 gündür yapılan arama çalışmalarında önceki gün 1 kemik parçası daha bulunurken, 30 kilometrekarelik alan, 3 kadavra arama köpeği ile taranıyor. İyi koku almaları için 20 dakika iz sürüp, 40 dakika dinlenmesi gereken köpekler, dönüşümlü olarak arazide görev alıyor. 61 jandarma personeli, tırmıklarla çalıların arasında arama yapıyor.