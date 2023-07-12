Karadeniz'de sel sonrası son durum… Bakan Uraloğlu: Tüm yollarımız ulaşıma açılmıştır

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Giresun'un Yağlıdere-Piraziz-Bulancak ve Keşap İlçelerinde etkili olan yağış bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sel felaketini yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu, hayatını kaybeden işçimize Allah’tan rahmet ve ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, selden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti.

Uraloğlu, Üçtepe Beldesi’ndeki su fabrikasının depo bölümündeki menfezde meydana gelen çökme sonucu forkliftle çalışma yapan 3 işçinin toprak altında kaldığını, ihbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, DSİ, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, iş makinesi destekli ekiplerin çalışması sonucu, toprak altında kalan işçilerden Ali C. ile Şenol K. Kurtarıldığını, kurtarılan 2 işçinin sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

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Son bir hafta içinde il ve ilçelerde yaşanan sel felaketlerinin yıkıcı etkilerini yaşadıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Öncelikle Kardağ Su Fabrikası’nda sel nedeniyle meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Özdemir kardeşimize yüce Allah’tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, göçükten sağ olarak çıkan 2 kardeşimize de acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÜZERENDE YAĞIŞLAR OLUYOR

Bakan Uraloğlu, “Maalesef, 9 Temmuz günü Batı ve Orta Karadeniz illerimizdeki sel ve heyelan afetlerinin ardından, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini Giresun’da da yaşadık. Mevsim normallerinin çok üstünde yağışlar oluyor. 10 Temmuz günü sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan yağışlar en çok Piraziz, Bulancak, Yağlıdere ve Keşap ilçelerimizi vurdu. Aşırı sağanak yağışlardan dolayı su baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Tüm ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışarak acil müdahale ettiler. Giresun-Diyarbakır-Tokat AFAD ekipleri ile AKUT gönüllülerimiz 7/24 esasına göre görev yaparak 54 vatandaşımız sağ olarak kurtardı” diye konuştu.

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125 MAKİNE VE 324 PERSONEL İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, “Su baskınlarından ve gelen balçık ile teressübattan 16 araç, 111 konut ve 102 iş yeri etkilendi. Şu anda Giresun İl Özel idaremiz, Devlet Su İşlerimiz Giresun Belediyemiz ve Karayolları ekiplerimiz işbirliği içerisinde 125 makine ve 324 personel ile çalışmalara devam ediyor. Piraziz, Bulancak, Yağlıdere, Tirebolu, Espiye ve Güce olmak üzere 6 ilçemizde kapalı köy yolu bulunmuyor. Ancak köy içi mahalle yollarında kapanan yol var. İmkan veren noktalarda onlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bulancak/Kovanlık kara yolumuzda meydana gelen su baskını ve heyelan nedeniyle ulaşımı alternatif yoldan sağlıyoruz” dedi.

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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bakan Uraloğlu, hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirterek, “Hasar tespit ve jeolojik etüt raporu kapsamında yapı hasarları, heyelan ve kaya düşmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Giresunlu Hemşerilerimiz ve tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin vurduğu bölgelerde teyakkuz halindeyiz. Bundan sonrası için de bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Nasıl ki iki gün önce Zonguldak, Bartın ve Karabük ilimizi etkisi altına alan sel ve heyelan felaketlerinin ardından vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için çalışmalara soluksuz devam ettiysek, burada da aynını yapacağız” diye konuştu.

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TÜM YOLLAR AÇILDI

Selin etkili olduğu Zonguldak, Bartın, Karabük illerinde kapanan tüm yolların açıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Şuan da tüm yollarımız açılmıştır. Ancak arkadaşlar görüyoruz ki iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikar. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi olmuştur. Son günlerde ülkemizde vuku bulan felaketlerde, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Artık daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle bundan sonraki önlemleri arttıracağız” dedi.