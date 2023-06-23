Giresun'da sağanak! Belediye başkanı CNN TÜRK'te açıkladı: Bir ev kayboldu

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar Giresun'un Duroğlu beldesinde sel, heyelan ve su baskınlarına yol açtı. Belde merkezinden geçen Çengel Deresi'nin taşması sonucu dağlardan gelen çakıl, moloz ve ağaç parçaları belde merkezinde büyük maddi hasara yol açtı.

Çok sayıda araç çamur yığınları altında kalırken, teresubat belde merkezinde hasara neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken, ekipler kepçe yardımı ile evlerinde mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Geceden bu yana kurtarma çalışmalarına AFAD, UMKE, Kızılay, Jandarma ve AKUT ekipleri katılırken, son olarak AKUT ekipleri evinde mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresi'ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambulansla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

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1 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, “Afatın boyutu çok büyük. Şuana kadar bir can kaybı yaşanmadı ama Çağlayan mahallemizde bir evden haber alamadık. İçinde aile yoktu ama yalnız yaşayan bir şahıs vardı. Rıdvan Coşar isimi vatandaşımız var mı yok mu evde miydi onu araştırıyoruz. Daha önceki yıllarda dere taşması olayımız vardı ama bu ondan da büyük bir afet. Her tarafımızı yıktı. Büyük heyelanlar oluştu” diye konuştu.

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Geceden beri ayakta olduğunu belirten Çetin “Zaten afet uyarısı vardı. Uyumadık, ayaktaydık. Gece birden beri mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarıyoruz. Malamahmutoğlu mahallemizde 5 kişilik bir aile vardı, ikisi çocuk. Bunlardan biri hastaneye gitti. Taşların arasına ayakları sıkılmış ama hayati bir tehlike bulunmadığını öğrendik. Heyelandan dolayı ulaşılamayan noktalarımız var. Mandıra vardı hayvanlar vardı suyun içinde onlar kurtarılmaya çalışılıyor. Çağlayan mahallesinde bir ev yıkıldı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

"BİR EV KAYIP"

CNN TÜRK'e de konuşan Çetin, "Bir ev tamamen kayıp, evin enkazı bile yok. Yaşayan 1 kişi vardı, şu anda ulaşamadık telefonuna. Akşam da köyde olduğunu söylediler. Ölmüştür ve ölmemiştir de diyemiyoruz, ulaşılamadı. Şu bir gerçek, ev tamamen kayıp. Araziden sanki dere akar gibi su aktı, bu da toprak kaymasına neden oldu. Her taraftan su geldi." ifadelerini kullandı.



