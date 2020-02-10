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Ercan Tarı/GİRESUN (İHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

Giresun'da okullar bir gün daha tatil

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Giresun'da okullar bir gün daha tatil

Giresun’da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

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