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Hakan KABAHASANOĞLU/GÜCE (Giresun), (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Giresun'da feci kaza! Dereye yuvarlandı, sürücü kayıp

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Giresun'da feci kaza! Dereye yuvarlandı, sürücü kayıp
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Giresun'un Güce ilçesinde, kontrolden çıkıp, dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlhan Gürbüz (55), akıntıya kapılarak kayboldu. Gürbüz’ün bulunması için derede arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin İlit köyünde meydana geldi. İlhan Gürbüz yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, İlit Deresi’ne düştü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları otomobilde sürücü Gürbüz’ün olmadığını tespit edince derede arama-kurtarma çalışması başlattı.

KAYIP SÜRÜCÜNÜN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Akıntıya kapılan İlhan Gürbüz’ün bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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