Giresun ve Ordu sele teslim

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Ordu Fatsa’da iki gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Ilıca Deresi’nde taşkın meydana geldi. Dereden taşan sular yolları ve sokakları göle çevirdi. Yavaş Mahallesi’nde sel suları nedeniyle sürüklenen otomobilde 2 kişi mahsur kaldı. Aynı mahallede meydana gelen heyelanda ise 4 kişilik aile evlerinden dışarı çıkamadı.

HEYELAN OLDU

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak, güvenli bölgelere götürüldü. Taşkın ve heyelanlarda can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, iki mahallede 14 ayrı noktada heyelan meydana geldiğini söyledi.

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Aralıklarla süren sağanak, Giresun’da da yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili sağanak sel ve taşkınlara neden olurken, merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yollar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Giresun’da etkili olan sağanak nedeniyle Duroğlu beldesinde sel ve taşkınların yanında bazı noktalarda da irili ufaklı heyelanlar da meydana geldi. Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, selde bir kişiden henüz haber alınamadığını açıkladı.

1 KİŞİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Kaybolan kişinin Rıdvan Coşar (50) olduğu tespit edildi. Yamaç arazide meydana gelen heyelanda sürüklenerek toprak altında kalan Coşar’ın, ahşap evde tek başına kaldığı ortaya çıktı. Kayıp Rıdvan Coşar’ın bahçe işlerini yapmak ve köpeğini beslemek için ahşap evde tek başına kaldığı, en son heyelandan saatler önce eşi ve kızıyla telefonla görüştüğü öğrenildi. Coşar’a ulaşmak için arama çalışması başlattı.





Selin vurduğu Giresun Duroğlu’nda yüksek kesimli bölgelerdeki evlerinde mahsur kalanlar da AKUT, AFAD, UMKE, jandarma ve İHH ekiplerince kurtarıldı. Selde yaralanan bazı kişiler de AKUT ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden İl Özel İdaresi’ne ait kepçe yardımı ile kurtararak ambülansla hastaneye kaldırılmasını sağladı. Belde yakınında binaların da bulunduğu yamaçtaki fındık bahçesinde heyelan oluştu. Heyelanla yamaçtan kopan kaya ve toprak yığını yola akarken, enerji nakil hatları da hasar gördü.