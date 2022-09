Gıda israfına karşı 'yarın hep aklımda'

Haberin Devamı

Dünyadaki kaynaklar hızla tükeniyor. Buna rağmen gıda israfı her geçen yıl artıyor. Araştırmalar gıda israfının maalesef en çok evlerimizde yapıldığını gösteriyor. En çok çöpe atılan gıdaların başında ekmek ve unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Evlere alınan her 4 ekmekten biri her gün çöpe atılıyor. Gıda israfının önlenmesinde bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması büyük önem taşıyor. İşte bundan yola çıkan, dünyada etkileri günden güne hissedilen iklim değişikliği ve gıda israfı konularında bilinç oluşturmayı amaçlayan Yemeksepeti’nin katkılarıyla, sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirici içeriklerin yer aldığı “Aklımdaki Yarın” podcast serisi, Podbee platformunda yayın hayatına başladı.



E-MOBİLİTE, GERİ DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin yenilikçi hızlı ticaret platformlarından Yemeksepeti’nin desteğiyle hazırlanan podcast serisinin İlk bölümünde sürdürülebilirlik kavramını etraflıca incelenirken, devam eden bölümlerinde e-mobilite, geri dönüşüm ve atık gıda gibi pek çok önemli konu, eğlenceli bir üslupla işleniyor. Türkiye’de son yıllarda podcast kültürünün yaygınlaştığını ve giderek daha değerli bir mecra halini aldığını söyleyen Yemeksepeti CMO’su Okan Erol, şunları söylüyor:

‘YEŞİLİ KORU’ BUTONU

“DNA’sında ‘yarını bugünden inşa etmek’ bulunan Yemeksepeti için sürdürülebilirlik daima öncelikli bir konu oldu. Örneğin, sipariş ekranımızdaki ‘Yeşili Koruyalım’ butonu sayesinde geçtiğimiz yıl toplam 926 ton daha az plastik tüketilmesi sağladık. 2020’den beri tüm ofis ve depo operasyonları ile saha ekiplerinin yakıtlarından kaynaklanan karbon emisyonlarına karşılık gelmesi için, İzmit Derince bölgesinde iki ormanı doğaya kazandırdık ve elektrikli motosikletle teslimatı yaygınlaştırarak karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım daha attık. Aklımdaki Yarın’la, bu çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olmaktan ötürü heyecanlı ve mutluyuz. Bu podcast programının, dinleyicilerine sunacağı içeriklerle, daha yaşanılabilir bir gelecek yolunda faydalı çalışmalardan biri olacağına inanıyorum.”

“AKILLARDAKİ SORULARA YANITLAR ARIYORUZ”

Podbee platformunda yayımlanan program, iklim krizini tüm yönleriyle inceleyen Derin Altan ve Utku Güven tarafından hazırlanıp sunuluyor. Sürdürülebilirlik konularında yayın çalışmalarıyla bilinen Altan ve Güven, konuyla ilgili şunları söyledi: “İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında okuyan, öğrenen, araştıran, tartışan ve yaşayan iki kişi olarak biz de herkes gibi kendimize bir sürü soru sorduk: Bu iş zengin işi mi, dünyayı biz mi kurtaracağız, hem sürdürülebilirlik de nedir? Aklımdaki Yarın’da işte bunları tartışıyoruz ve geldiğimiz noktaları paylaşıyoruz.”