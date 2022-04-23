Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gezi’de son savunmalar

#Gezi Parkı#Protesto#Savunma
Gezi’de son savunmalar

Gezi Parkı protestolarıyla ilgili davada sanıklar son savunmalarını yaptı.

Haberin Devamı

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Davanın tek tutuklusu Osman Kavala, “Gezi Parkı üzerinde taşınabileceği birkaç ağacın bulunduğu boş bir arsa değildir. Parkın park olarak kalması kamu yararına olmuştur. Hayatımın 4.5 yılını cezaevinde geçirmiş olmam benim için telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Teselli sağlayacak yegâne şey bunun yargıdaki vahim sorunların anlaşılmasına katkıda bulunması ihtimalidir.

Gezi protestolarının Soros tarafından finans edildiği iddiası protestolara katılan vatandaşlarımızı itibarsızlaştırmak için yapılan bir kurgudur. George Soros’la özel bir irtibatım yok” dedi.

Davanın tutuksuz sanıklarından Ayşe Mücella Yapıcı ise “Gezi direnişinin darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürme çabası hiçbir delile, tanıklığa dayanmıyor” diye konuştu. Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gezi Parkı#Protesto#Savunma

BAKMADAN GEÇME!

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna
Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri

BAKMADAN GEÇME!

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor

Bebekler neden hala ani bebek ölümü sendromundan ölüyor?

#Bebek Sağlığı
Nükleer füzelerle birlikte yaşamak Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi

Nükleer füzelerle birlikte yaşamak! Ukrayna’daki savaş binlerce kilometre ötedeki hayatları nasıl değiştirdi?

#Ukrayna
Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri