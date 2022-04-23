Gezi’de son savunmalar

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Davanın tek tutuklusu Osman Kavala, “Gezi Parkı üzerinde taşınabileceği birkaç ağacın bulunduğu boş bir arsa değildir. Parkın park olarak kalması kamu yararına olmuştur. Hayatımın 4.5 yılını cezaevinde geçirmiş olmam benim için telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Teselli sağlayacak yegâne şey bunun yargıdaki vahim sorunların anlaşılmasına katkıda bulunması ihtimalidir.

Gezi protestolarının Soros tarafından finans edildiği iddiası protestolara katılan vatandaşlarımızı itibarsızlaştırmak için yapılan bir kurgudur. George Soros’la özel bir irtibatım yok” dedi.



Davanın tutuksuz sanıklarından Ayşe Mücella Yapıcı ise “Gezi direnişinin darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürme çabası hiçbir delile, tanıklığa dayanmıyor” diye konuştu. Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.